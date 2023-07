Inter, dopo Brozovic tocca a Lautaro: decisione UFFICIALE

Inter, è arrivata la decisione ufficiale: dopo Marcelo Brozovic, accasatosi all’Al-Nassr, ora tocca a Lautaro Martinez

L‘Inter è tra le grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo un inizio in sordina i nerazzurri hanno piazzato tre colpi che ridisegnano il volto della ‘Beneamata’.

Per Edin Dzeko, trasferitosi in Turchia al Fenerbahce, e Marcelo Brozovic, che ha accettato la faraonica offerta dell’Al-Nassr (triennale da quasi 90 milioni di euro), che hanno salutato, sono sbarcati alla ‘Pinetina’ Marcus Thuram, Davide Frattesi e ili difensore tedesco Yann Aurel Bisseck, prelevato per 7 milioni di euro (il costo della clausola rescissoria) dal club danese dell’Aarhus.

Non rinnovati i contratti dei vari D’Ambrosio, Gagliardini e infine Handanovic (quest’ultimo via dopo 11 anni), è sempre più un’Inter all’insegna della linea verde.

Inter, decisione UFFICIALE: il capitano è Lautaro

I tre nuovi arrivati, infatti, hanno in comune, oltre al talento, la giovane età. Dunque, i nerazzurri hanno avviato un ricambio generazionale per continuare a essere ai vertici e fare meglio della passata stagione.

Un ringiovanimento della squadra che inevitabilmente non è stato indolore. L’addio a Marcelo Brozovic e a Danilo D’Ambrosio ha lasciato i nerazzurri senza i loro capitano e vicecapitano.

Ebbene, la dirigenza interista è subito corsa ai ripari nominando ufficialmente il nuovo capitano. La scelta è caduta su Lautaro Martinez che nella passata stagione con 21 centri, più 7 assist, ha stabilito il proprio record di marcature in Serie A in una singola stagione.

L’Inter di Simone Inzaghi, quindi, riparte dal suo ‘Toro’, ora anche ‘graduato’. La fascia di capitano è molto di più di un semplice attestato di stima, è una sorta di investitura. Il club nerazzurro punta sul suo nuovo capitano tanto da essere disposto a rinnovargli di nuovo il contratto con relativo ulteriore adeguamento economico.

Tuttavia, per mettere nero su bianco c’è tempo anche perché Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area Sport nerazzurro, è impegnato nell’opera di potatura dei rami secchi del gruppo agli ordini di mister Simone Inzaghi.

Sul piede di partenza anche Robin Gosens che ha molto mercato in Germania: sulle tracce dell’ex Atalanta ci sono l’Union Berlino e il Wolfsburg. L’ostacolo è rappresentato dal costo dell’operazione: l’Inter chiede tra i 15 e i 18 milioni di euro per cedere l’ex orobico, cifre ritenute eccessive dai due club della Bundesliga.

Chi, invece, ha già fatto le valigie è il classe 2004 Samuel Grygar, trasferitosi al Banik Ostrava, mentre è in via finalizzazione il passaggio di Facundo Colidio al River Plate per 5 milioni di euro.