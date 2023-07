Richiesta per Lautaro Martinez: l’Inter fissa un (basso) prezzo

Con un prezzo così il rischio è quello di perderlo, parliamo di Lautaro Martinez: ecco le ultime notizie con protagonista il bomber dell’Inter

Thuram, Frattesi e manca solo la firma per vedere in nerazzurro anche Bisseck. L’Inter inizia a ricostruire la propria rosa dopo le partenze. Nel frattempo aspetta di ricevere segnali dal Chelsea, proprietario del cartellino di Romelu Lukaku.

Con la partenza di Edin Dzeko e con Thuram al primissimo anno in Italia, il belga potrebbe trovare la titolarità e quindi la forma di un tempo a Milano, dove vuole assolutamente tornare.

Si capisce che il mercato nerazzurro, nonostante siamo ancora ai primi di luglio, è davvero movimentato. Purtroppo per Simone Inzaghi e gli interisti continuerà ad esserlo anche per quanto riguarda le possibili uscite. Milan Skriniar è andato via a zero come Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. E la partenza di Marcelo Brozovic ha portato solo 20 milioni di euro.

Questo significa che la società cederà ancora uno o altri due big per poi reinvestire. Ovvero Andre Onana, al Manchester United per circa 55 milioni. E, a sorpresa, Lautaro Martinez.

Fissato il prezzo di Lautaro: cifra ridicola, tifosi in rivolta

Ad interessarsi all’argentino sarebbe una big europea, cioè il Real Madrid, con una proposta pronta tutt’altro che shock.

Il Real Madrid, che ha lasciato partire Karim Benzema dopo quattordici stagioni, ora cerca qualcuno che i gol li abbia nel sangue. Sicuramente sono diversi i nomi che stanno seguendo adesso i Blancos, Mbappe in cima ma a zero per il 2024, incluso quello del Toro che ha dimostrato ormai di poter essere all’altezza di una squadra così importante. I gol del sudamericano con la maglia dell’Inter sono ad oggi 102, e anche l’età (25 anni) è dalla sua parte.

Secondo quanto raccolto da sport.es, a fronte degli 80 milioni richiesti dalla Juventus per Dusan Vlahovic e dei 120 pretesi dal Tottenham per Harry Kane, il Real Madrid preferirebbe una spesa minore per un attaccante dalla sicura qualità come il numero dieci dell’Inter.

Per portar via il fortissimo classe ’97, stando alla fonte spagnola, basterebbero 70 milioni. Se la squadra di Carlo Ancelotti dovesse ritrovarsi davvero di fronte a quel prezzo, difficilmente arretrerebbe e potrebbe finire per portare il secondo calciatore via dalla Serie A in poche settimane dopo aver riottenuto Brahim Diaz.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, ma il Real fa davvero ‘tremare’ i tifosi dell’Inter…