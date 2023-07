Skriniar presentato al PSG: ecco quanto guadagnerà

Dopo l’addio all’Inter, Milan Skriniar si è trasferito al Paris Saint-Germain a parametro zero: ecco i dettagli del suo contratto

Il calciomercato dell’Inter è in continuo aggiornamento. Dai primi acquisti come quelli di Thuram a parametro zero e Frattesi, prelevato dal Sassuolo e ufficializzato nelle scorse ore, fino agli addii importanti come quelli di Dzeko, Brozovic e Lukaku (tornato al Chelsea, almeno per il momento).

La dirigenza nerazzurra, però, sta trattando anche il capitolo riguardante i rinnovi. Mercoledì sono stati ufficializzti i rinnovi di Alessandro Bastoni, che ha firmato un contratto quinquennale, e di Hakan Calhanoglu il quale ha esteso il suo contratto con l’Inter fino al 2027.

Tra le partenze più importanti, in casa Inter, vi è sicuramente quella di Milan Skriniar, che già nello scorso gennaio si accordò con il Paris Saint-Germain.

Il difensore slovacco, infatti, dopo sei stagioni con la maglia nerazzurra – condite da ben 246 presenze ed undici gol tra Serie A, Coppa Italia, Champions League, Europa League e Supercoppa italiana – ha lasciato l’Inter a parametro zero per giocare nella capitale francese.

Con la compagine lombarda, inoltre, Skriniar ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, sfiorando anche il titolo di Campione d’Europa lo scorso mese, nella finale persa contro il Manchester City per una rete a zero.

Dopo l’addio all’Inter, svelato quale sarà l’ingaggio di Skriniar al PSG: ecco le cifre

Dopo aver trovato l’accordo contrattuale con Skriniar già negli scorsi mesi, l’altro giorno il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l’acquisto del difensore slovacco sui propri canali social.

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Milan Škriniar ha firmato un contratto quinquennale con il club. Il difensore slovacco rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2028”, si legge nel comunicato ufficiale della società francese.

Anche il calciatore slovacco si è lasciato ad alcune dichiarazioni: “Sono molto felice di far parte di questo meraviglioso club. Il PSG è uno dei migliori club al mondo, con giocatori di livello internazionale e tifosi fantastici”.

Skriniar andrà a guadagnare circa 9 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.

L’ex giocatore della Sampdoria e dell’Inter, dunque, è a disposizione del nuovo mister Luis Enrique.

Il PSG, però, sembra non voler tirare il freno a mano sul mercato: dopo Skriniar, sono ufficiali anche gli arrivi di Marco Asensio, arrivato a parametro zero e di Hugo Ekitiké, acquistato dal Reims per 28,5 milioni di euro. La formazione fancese, inoltre, dovrà fare i conti con la volontà di Mbappé che potrebbe voler cominciare una nuova avventura e cercare di cedere alcuni esuberi che non farebbero più parte del progetto del nuovo tecnico del PSG.