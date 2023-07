Mercato Inter, colpo da 15 milioni per Inzaghi: beffate Lazio e Juve

Mercato Inter, arriva il colpo da 15 milioni di euro che accontenta Simone Inzaghi e fa felici i tifosi. Sul giocatore c’erano da tempo la Lazio e la Juventus, che dunque restano, come si suol dire, con il cerino in mano. Altro colpo importante per i nerazzurri, che puntano in grande.

In sede di mercato le sorprese sono, come si suol dire, all’ordine del giorno, al pari dei vari sorpassi e controsorpassi. Questo accade soprattutto, ma non solo, ad alta quota, dove le big si affrontano per i grandi talenti del nostro calcio. O di altre zone del mondo e che si vuole impiantare a queste latitudini. Sta lavorando benissimo sul mercato l’Inter, che ha salutato Brozovic e Dzeko ma che ha inserito due profili estremamente importanti come Frattesi e Thuram, già pronti ma anche di grande prospettiva. Ed ora si lavora ad un altro colpo molto simile, che ha il retrogusto potenziale di beffa per Lazio e Juventus.

Mercato Inter, colpo da 15 milioni

Sono ore di gran lavoro per lo staff che si occupa di mercato in casa Inter. Buona parte delle forze sono investite, chiaramente, nel tentativo di riportare Romelu Lukaku in nerazzurro, ma ovviamente sono diversi gli innesti necessari. In tal senso, arrivano notizie intriganti.

Potrebbe salutare, infatti, Robin Gosens, che piace in Germania, all’Union Berlin, dal momento che in nerazzurro, complice l’esplosione di Dimarco, sta trovando poco spazio da titolare. Il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A e si tratta di Fabiano Parisi, uno dei grandi protagonisti dell’ottima stagione dell’Empoli. La valutazione che ne fanno gli empolesi, secondo TgR Toscana, è pari a 15 milioni di euro ed anche i nerazzurri si sono aggiunti alla corsa per lui. Attenzione, però, dal momento che sulle sue tracce si stanno muovendo da tempo anche la Lazio e la Juventus. Che però stanno faticando a trovare le risorse per chiudere l’operazione.

Parisi all’Inter

Allo stato attuale delle cose, l’Inter è la squadra che nel minor tempo può avere la liquidità necessaria a chiudere questo colpo grazie alla ormai prossima cessione di Gosens. Nel caso in cui questa operazione dovesse concludersi in tempo, allora Marotta sarebbe pronto ad iniziare seriamente a trattare, con l’obiettivo di chiudere, con l’Empoli. La valutazione di base, come detto, è di 15 milioni.