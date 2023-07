Lato A straripante: Eleonora Boi lascia tutti senza fiato

Eleonora Boi, la dolce metà del cestista NBA Danilo Gallinari, lascia tutti a bocca aperta: lato A debordante

È baby boom tra le bellissime del giornalismo sportivo italiano. A essere in dolce attesa non è solo Diletta Leotta che aspetta la sua primogenita, frutto del suo amore per il portiere del Newcastle, Loris Karius.

Anche un’altra collega del volto (e corpo) di DAZN, Elisabetta Boi, che in quanto a fascino e sex appeal non ha nulla da invidiare all’ex fidanzata del divo delle soap made in Turkey, Can Yaman, è incinta.

Radiosa e bellissima, come lo sono tutte le donne quando una nuova vita cresce nel loro grembo, la moglie del cestista Danilo Gallinari ha lasciato di stucco i suoi numerosi follower con l’ultimo selfie, postato sul suo account Instagram, in cui esibisce un décolleté che meraviglia quanto e più di una delle spettacolari schiacciate di ‘Air’ Michael Jordan.

Lato A da urlo: Eleonora Boi lascia tutti a bocca aperta

La giornalista sportiva sarda (è nata a Cagliari il 21 luglio del 1986), che vanta esperienze alla Rai, nel programma culto “Quelli che il calcio…”, e a Mediaset dopo gli esordi a Sportitalia, la rete all sport news del giornalista irpino Michele Criscitiello, è in dolce attesa del suo secondo figlio.

Infatti Danilo e Eleonora, che fanno coppia fissa dal 2019 e che sono convolati a nozze lo scorso luglio, hanno già una bambina, Anastasia, che lo scorso dicembre ha compiuto 2 anni.

Dunque si allarga la famiglia della bella giornalista sportiva e nel contempo lievitano le sue curve. Nel selfie di cui sopra Eleonora Boi, occhioni azzurri come le acque turchesi del mare che bagna la sua Sardegna, mostra un décolleté che è letteralmente esploso.

Un lato A così florido che i lunghi capelli sciolti sulle spalle non riescono a occultarlo del tutto. Altro che le ‘bombe’ da tre punti che il marito Danilo Gallinari sgancia sui parquet della NBA.

Anche i fan dei Washinton Wizards, franchigia per la quale gioca l’ex Armani Jeans Milano (anche se i rumor lo danno molto vicino ai Miami Heat), baratterebbero volentieri tutte le ‘bombe’ da tre punti di Danilo Gallinari di un’intera regular season con annessi play off con uno solo scatto che immortala il ‘bombastico’ seno della sua dolce metà.

Non per nulla nella marea di ‘like’, complimenti ed emoji con gli occhi a cuoricino in calce al selfie della consorte di Danilo Gallinari spicca il commento di un follower che sintetizza come meglio non si potrebbe il pensiero di tutti i fan della giornalista sportiva sarda: “Eleonora Boi, la trade migliore di Danilo Gallinari“. Inutile aggiungere altro. Godiamoci lo spettacolo delle ‘bombe’ da NBA di Eleonora Boi.