Sergio Rico, novità davvero toccante: tifosi in lacrime

Dopo l’incidente accaduto a Sergio Rico lo scorso 28 maggio, arriva un toccante gesto da parte dei suoi compagni di squadra

Sergio Rico, il portiere spagnolo del PSG, sta facendo passi da gigante verso la guarigione dopo l’incidente a cavallo che lo ha gravemente ferito alla testa lo scorso 28 maggio. Le sue condizioni sono nettamente migliorate nell’ultimo periodo, tanto che il giovane calciatore potrebbe presto uscire dall’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, dove è stato ricoverato per quasi due mesi.

La sua compagna, Alba Silva, ha condiviso un commovente scatto su Instagram, la prima immagine di suo marito dopo il tragico evento.

Nella fotografia, i due si tengono per mano nella stanza dell’ospedale, testimoniando il sostegno e l’amore durante il processo di riabilitazione.

Il messaggio che accompagna l’immagine è molto significativo: “Non è dove, ma con chi”. Queste parole riflettono l’importanza delle persone care che ci accompagnano durante le sfide della vita.

Il pericolo dell’incidente è stato enorme e il referto medico ha rivelato che Sergio Rico sarebbe potuto morire sul colpo se la ferita alla testa fosse stata soltanto un po’ più profonda. Tuttavia, grazie all’immediato intervento medico le sue condizioni sono migliorate costantemente.

La sua forza e la sua resistenza sono state una fonte di ispirazione per i tifosi del PSG e dell’intero mondo del calcio.

Sergio Rico fuori pericolo: il gesto del Paris Saint-Germain

Anche il club parigino ha dimostrato il suo affetto nei confronti di Sergio Rico, dedicandogli un toccante gesto.

Prima di un allenamento nel nuovo centro sportivo, i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti hanno posato insieme alla maglia del portiere, augurandogli una pronta guarigione per riaverlo presto al loro fianco. In risposta a questa dimostrazione di affetto, Sergio Rico ha espresso la sua gratitudine attraverso i suoi social, ringraziando calorosamente tutti per il supporto in un momento così difficile.

Il calciatore spagnolo ha condiviso la sua gratitudine anche con i suoi tifosi tramite una Instagram Stories. Ha voluto ringraziare ciascuna persona che ha mostrato il loro affetto e supporto in questo periodo complicato. Il portiere classe 1993 ha sottolineato che sta continuando a lavorare sulla sua guarigione, che migliora giorno dopo giorno.

La comunità calcistica si è unita in un abbraccio virtuale, dimostrando il suo affetto per Sergio Rico e mandando un messaggio di augurio e supporto durante questo difficile percorso di guarigione.

I tifosi, i compagni di squadra e tutto il mondo del calcio attendono con ansia il giorno in cui il portiere potrà tornare in campo. Che questa storia possa essere una testimonianza del potere dell’amore e dell’affetto delle persone care nel superare le difficoltà della vita.