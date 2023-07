Juventus: Allegri ha il suo terzino, Giuntoli lo strappa al Milan

Massimiliano Allegri e la Juventus sono pronti ad accogliere il terzino. Giuntoli è al lavoro per strapparlo al Milan e portarlo a Torino.

Massimiliano Allegri è ormai prossimo ad accogliere un nuovo giocatore in rosa. La Juventus non ha nessuna intenzione di mollare la presa e per questo motivo la società è al lavoro per trovare le giuste soluzioni per alzare il livello della rosa.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, la Juventus nel giro di poco tempo potrebbe avere un terzino dal calciomercato. Giuntoli è al lavoro per strapparlo al Milan e regalarlo ad Allegri. Naturalmente la trattativa non è semplice, ma va avanti senza particolari intoppi al momento.

Calciomercato Juventus: colpo in difesa, Allegri accontentato

La Juventus sta iniziando a preparare con attenzione la prossima stagione e nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle novità molto importanti anche in chiave acquisti. Allegri attende il prima possibile dei colpi di livello per completare la rosa e consentire alla squadra di amalgamarsi il prima possibile e quindi arrivare pronta all’inizio del campionato. Non è assolutamente un compito facile per diversi motivi e per questo motivo vedremo cosa succederà in futuro e quali saranno le scelte da parte della società.

Ma ben presto Allegri potrebbe avere il suo terzino sinistro. Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di una Juventus fortemente interessata a Juan Miranda del Betis e Giuntoli sarebbe al lavoro per strapparlo al Milan. Ad oggi sono in corso tutte le riflessioni del caso e una decisione definitiva sarà presa solamente dopo un confronto con il tecnico.

Sicuramente il terzino potrebbe fare a caso dei bianconeri e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine il colpo potrà essere affondato oppure si farà un passo indietro per magari andare su altri obiettivi.

Mercato Juve: Miranda il prossimo colpo?

Juan Miranda potrebbe essere il prossimo colpo della Juventus in questo calciomercato. Il giocatore piace molto ai bianconeri e potrebbe essere un rinforzo molto importante per provare ad alzare un po’ il livello della rosa e dare ad Allegri un rinforzo importante in ottica della prossima stagione.

Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire se Miranda sarà un nuovo acquisto della Juventus oppure il giocatore scegliere un’altra destinazione.