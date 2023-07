Roma tradita: Wijnaldum torna in Italia e va dal nemico

Georginio Wijnaldum può tornare in Italia, un top club è pronto ad accoglierlo con una coda di polemiche per i tifosi giallorossi

Il centrocampista olandese sarebbe un colpo in Serie A davvero discusso, c’è una big che cerca un uomo in mezzo al campo e punta con decisione sull’ex giallorosso.

Una nuova chance per dimostrare davvero il suo valore nel campionato italiano. Ginio Wijnaldum in Serie A come una sorta di bis, anche per dare uno sfoggio più concreto di tutto il suo talento in modo continuo e non a sprazzi, come avvenuto nella scorsa stagione.

Il mediano olandese è stato penalizzato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per un bel pezzo, con la Roma in campionato ha giocato 14 gare e realizzato due gol, è stato l’uomo più rimpianto da Josè Mourinho nel corso del tempo. Tornato al Psg, proprietario del suo cartellino, sta facendo nuovamente le valigie in vista di una meta clamorosa.

Wijnaldum in Italia con una nuova big

Il centrocampista classe 1990 cerca riscatto, vuole dimostrare di aver superato in pieno tutti i problemi fisici, cercando spazio e gloria in mezzo al campo. Il 33enne può essere ancora decisivo, un uomo d’esperienza internazionale capace di creare superiorità numerica e, soprattutto, bravo negli inserimenti offensivi partendo da dietro. Caratteristiche importanti che spingono verso il trasferimento in Italia, la meta è clamorosa: Wijnaldum dal Psg alla Juve, un colpo di peso per i bianconeri.

Cristiano Giuntoli osserva la situazione, l’olandese non è stato riscattato dai giallorossi e ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Un elemento con esperienza, al Liverpool è stato determinante mentre in Francia si è un po’ perso, anche se il suo valore non di discute. La Juve cerca un centrocampista per completare la rosa, questa soluzione può prendere il sopravvento soprattutto se sfumeranno gli altri obiettivi di mercato.

Wijnaldum offerto alla Juve, gli agenti spingerebbero verso un ritorno nella nostra Serie A, d’altro canto l’esperienza con la Roma è determinante per questa scelta. Il Paris Saint Germain potrebbe anche proporre la lista gratuita al calciatore se si troverà in breve un accordo, i francesi vogliono quanto prima ripartire con un nuovo ciclo, disfacendosi di tutti quegli elementi non più utili alla rosa. Resta qualche dubbio, i tifosi bianconeri sono in allerta: prendere un altro calciatore con perplessità fisiche, dopo Paul Pogba, non stuzzica la fantasia della piazza.