Vuole solo l’Inter: il ritorno è clamoroso

A poche settimane dalla chiusura del calciomercato estivo, l’Inter può stupire i tifosi: ritorno choc in maglia nerazzurra

La stagione dell’Inter si è chiusa con la conquista di due nuovi trofei, per la gioia del club meneghino. Intanto l’estate nerazzurra va avanti e la recente vittoria in amichevole contro il PSG non ha fatto altro che dare importanti conferme sul lavoro svolto da Simone Inzaghi.

Al tecnico piacentino à stata confermata la fiducia, adesso sarà fondamentale agire in maniera oculata durante la sessione estiva di calciomercato. Qualcosa di importante si è già mosso. Perchè tra le entrate il tecnico piacentino ha potuto accogliere Bisseck in difesa, al posto di Skriniar. A centrocampo l’Inter ha vinto il derby di mercato col Milan per Davide Frattesi, un copione praticamente identico per Marcus Thuram che sarà chiamato a non far rimpiangere Edin Dzeko.

Adesso proprio in attacco qualcosa di importante potrebbe muoversi: la strategia nerazzurra è già molto chiara. L’Inter, da qui a qualche settimana, potrebbe mettere a segno una firma che fino a poco tempo fa non era stata minimamente presa in considerazione.

Marotta show: il ritorno all’Inter è possibile

Il ritorno di Alexis Sanchez, attaccante cileno che solo un anno fa lasciava Milano per tentare la fortuna con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Il contratto tra la società francese e la punta non è stato rinnovato, con Sanchez che si è ritrovato a 34 anni tra gli svincolati di lusso nel calcio europeo.

E secondo quanto viene riferito dal ‘Corriere della Sera’, la punta avrebbe rifiutato diverse proposte in particolar modo dal calcio spagnolo. In Europa il ‘Ninho Maravilla’ piace a diversi club che starebbero pensando di puntare su di lui, così come anche l’Al-Nassr. La società saudita, dopo aver portato con successo big del livello di Cristiano Ronaldo e più recentemente Marcelo Brozovic, starebbe valutando l’assalto al centravanti classe 1988. Il giocatore, però, al momento sta temporeggiando. Perchè la sua priorità continua ad essere un ritorno in Serie A e sembrerebbe sia pronto ad aspettare ancora qualche giorno l’eventuale chiamata dell’Inter.

Il cileno, nella sua unica stagione in Francia, ha collezionato 44 presenze tra campionato e coppe con la casacca dell’Olympique Marsiglia, mettendo a segno ben 18 reti e 3 assist vincenti a referto. L’Inter, va ricordato, è alla disperata ricerca di almeno un innesto per l’attacco di Simone Inzaghi. E dopo aver visto sfumare il ritorno di Lukaku, con Scamacca vicino all’Atalanta, potrebbe effettivamente farsi avanti e riprendersi a parametro zero Alexis Sanchez.