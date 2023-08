Linguaccia irriverente: Elisabetta Canalis da guardare con cautela

Elisabetta Canalis continua a sorprendere i suoi follower in questa calda estate: la sua linguaccia irriverente conquista tutti.

Tutti pazzi per Elisabetta Canalis, oggi più che mai. Passano gli anni, ma l’ex velina mora resta nel cuore di migliaia e migliaia di appassionati italiani, e non solo. Classe 1978, a quasi 45 anni la showgirl sarda, naturalizzata statunitense continua a impressionare tutti per le sue qualità.

Non solo è una donna di indubbia bellezza, in grado di mantenersi in forma e di mostrarsi sempre al meglio della condizione anche adesso che gli anni cominciano ad accumularsi. Ma è anche una donna di spirito, simpatica, intelligente. Caratteristiche che ha saputo dimostrare più volte nel corso della sua carriera, anche sui social, come dimostrato dal suo ultimo post.

Queste settimane estive l’Elisabetta nazionale le sta trascorrendo proprio dove oggi è di casa, a Los Angeles. E non si sta godendo solo il sole della California, il mare, le spiagge immense. Si sta divertendo anche a girare per locali, a fare shopping, a regalarsi gite fuori porta sempre all’insegna del movimento.

Il tutto, ovviamente, testimoniato anche attraverso alcune foto sui social che hanno fatto il pieno di like in pochissimi minuti. Seguita da oltre 3 milioni e mezzo di follower, infatti, Canalis è ormai a tutti gli effetti una superstar di Instagram e riesce a sorprendere i suoi amati seguaci anche con scatti decisamente inaspettati.

Elisabetta Canalis, che linguaccia: la foto fa impazzire i fan

Sembra incredibile, ma dalla sua relazione con Christian Vieri, quella che l’ha fatta entrare definitivamente nel cuore di tutti gli appassionati di calcio, sono passati già 23 anni. Era il 2000 quando i due riempivano le pagine dei rotocalchi rosa. Di acqua sotto i ponti da allora ne è passata.

Canalis si è presa la soddisfazione di essere, per qualche tempo, miss Clooney. Si è quindi sposata con il chirurgo Brian Perri, il padre di sua figlia Skyler Eva, di fatto l’uomo che l’ha trasformata in una cittadina americana. Oggi la loro storia è finita, ma Elisabetta ha scelto di rimanere in California, dove è riuscita a costruirsi una splendida vita condivisa spesso e volentieri con tutti i suoi fan, ai quali ha voluto dedicare in questi giorni non il solito scatto ‘bollente’, bensì una foto decisamente più simpatica. Guardare per credere.

Irriverente e giocherellona come non mai, Eli ha salutato tutti in questo modo, conquistando anche con questa espressione i propri fan, come dimostrato da commenti del genere: “Davvero espressiva“, “Illegale“, “Ancora bona“.

Insomma, il tempo passa, ma non passa l’amore degli appassionati di calcio per Elisabetta Canalis, destinata a rimanere per sempre nel cuore di tutti non come una velina, ma come ‘la’ velina per antonomasia.