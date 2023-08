Bonucci si offre alla Roma: la risposta dei giallorossi

Bonucci si è offerto alla Roma, come possibile ipotesi per completare la difesa di Mourinho. La risposta dei giallorossi è arrivata in queste ore

Per competere davvero ai massimi livelli c’è bisogno di un altro innesto in difesa e l’ex centrale della Nazionale può essere un profilo interessante. La volontà del calciatore è di giocarsi le sue chance per l’Europeo in Germania e non vorrebbe cedere all’ipotesi Arabia Saudita.

Il mercato sta entrando nella fase caldissima degli ultimi giorni. Chi si è mosso meglio fino a questo momento è probabilmente il Milan, con 9 innesti mirati per ribaltare la rosa di Pioli. Dal canto suo anche l’Inter ha fatto felice Inzaghi, sostituendo i partenti e provando ad allungare il roster. Venendo alla Roma, Mourinho ha poco di cui lamentarsi considerando la bomba Lukaku, arrivata nelle scorse ore. Il centravanti che tanto mancava allo “Special One” ora è a Trigoria e può regalare un decisivo salto di qualità.

Il tecnico portoghese ha parlato nelle conferenze stampa di inizio stagione di lavoro in ritardo, visto quando sono arrivati gli acquisti e la necessità di farli inserire. Ci vuole tempo e pazienza per allestire la nuova squadra e proprio per questo i giallorossi hanno pagato inizio nelle sfide con Salernitana e Verona.

Bene Lukaku, ma per essere davvero competitivi ai massimi livelli serve ancora un difensore. In molti hanno parlato anche del portiere, viste le défaillances di Rui Patricio, ma non ci sarebbe spazio per un innesto in quel settore.

Roma, no deciso all’ipotesi Bonucci: Tiago Pinto sta cercando altro

La Roma vuole un difensore e Bonucci si è offerto. L’ex capitano della Nazionale ha ancora voglia di giocare in Serie A e proprio per questo starebbe aspettando prima di accettare una proposta dall’estero. In pole su di lui sembrava esserci l’Union Berlino, poi all’improvviso si è aperta anche la pista che porta alla Lazio. Maurizio Sarri lo ha già allenato e sarebbe felice di ritrovarlo ma con Lotito i discorsi sull’ingaggio sono ancora in ballo.

Intermediari lo hanno offerto alla Roma di Mou, che ha però declinato la proposta, preferendo nel caso investire su un nome più giovane e futuribile. Alle prese con le difficoltà anagrafiche di Smalling, Tiago Pinto vorrebbe Sarr del Chelsea, ex Nizza, proprio per rinverdire la rosa in quel reparto.

Tempo a disposizione ne è rimasto poco, ma per sapere che Bonucci non sbarcherà nella Capitale, lato Roma, non c’è da attendere molto. La sua ultima chance restano i biancocelesti.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI