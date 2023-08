Totti-Ilary, l’ultima verità lascia i fan senza parole: cos’è successo

A distanza di un anno dalla loro separazione emerge una verità inaspettata su quanto accaduto alla coppia Totti-Ilary. Lo scenario è diverso da quanto ci si sarebbe aspettati.

La coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi è stata considerata a lungo come un esempio a cui ispirarsi da parte di chi sognava di trovare l’amore della propria vita. I due nelle occasioni pubbliche sono apparsi sempre unitissimi, oltre a riuscire a prendersi in giro a vicenda, aspetto che può essere importante per un rapporto che funziona quando non si vuole risentire della noia che può subentrare con il tempo. La nascita dei loro tre figli non ha potuto che rappresentare un coronamento di questo legame.

L’annuncio della loro separazione ha quindi sorpreso molti, soprattutto perché entrambi pochi mesi prima erano arrivati a smentire seccaente le voci di crisi che avevano iniziato a circolare a inizio 2022. E invece quella realtà che in pochi credevano possibile si è alla fine concretizzata.

La fine del rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi appare ormai assodata, al punto tale che entrambi non hanno aspettato poi molto per rifarsi una vita al fianco di altre persone, Noemi Bocchi per lui, Bastian Muller per lei. In un primo momento c’era chi aveva interpretato questo comportamento come il classico “chiodo scaccia chiodo”, ma la durata di queste relazioni sta dimostrando evidentemente come la situazione sia differente.

Ancora adesso appare difficile capire chi abbia tradito prima, anzi questo dovrebbe essere motivo del contendere in occasione della prossima udienza di separaizone, prevista il 20 settembre. A mettere in evidenza uno scenario quasi del tutto opposto a quello in cui molti hanno creduto non è uno qualunque, ma Roberto D’Agostino, il fondatore di Dagospia, la prima testata che aveva iniziato a parlare della crisi in atto tra i due quando ancora nessuno sospettava ci fosse.

Il giornalista ora ci tiene a sottolineare come evidentemente lui ci avesse visto lungo. “Bastava vedere i loro profili social per capire come il rapporto tra Totti e Ilary fosse già finito – ha rivendicato D’Agostino -. Questo era chiaro a tutti ben prima che io ne parlassi su Dagospia. Non erano mai insieme nelle foto. A Roma Totti era ed è intoccabile, praticamente nessuno voleva prendersi la responsabilità di parlarne”.

Ilary-Totti, il coraggio di parlare

A distanza di un anno i fatti hanno dimostrato come Roberto D’Agostino avesse ragione, l’amore tra Totti e Ilary era finito da tempo, Lui non ha quindi contribuito alla fine di alcun rapporto, il loro legame era formalmente ai titoli di coda, seppure non ufficalmente.

Ed è per questo che ora il giornalista ci tiene a difendere la sua posizione: “Tutti a Roma sapevano, ma nessuno voleva prendersi la responsabilità di parlare apertamente di corna – ha sottolineato –. Questo porta a perdere tantissime copie. Ho osato, ma alla fine si può essere premiati dalla fortuna ed è quello che è accaduto. Anzi, Totti mi ha fatto un assist perfetto quando ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera dicendo che aveva beccato dei messaggini sul cellulare della moglie. Questo ha confermato che le notizie che io avevo pubblicato (in merito ai tradimenti di Ilary, ndr) erano vere”.