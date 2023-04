Totti-Noemi, incredibile quanto accaduto: è successo a cena

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più affiatati e innamorati: ha dell’incredibile quanto accaduto a cena

Se la sua ex moglie e madre dei suoi tre figli, Ilary Blasi, ha da poco debuttato al timone della nuova edizione del reality show “L’isola dei famosi“, Francesco Totti, invece, continua a godersi la sua storia d’amore con Noemi Bocchi, la donna per la quale ha mandato a rotoli il matrimonio con la conduttrice televisiva.

La loro favola d’amore procede a gonfie vele, senza intoppi. Neanche le inevitabili difficoltà del divorzio dell’ex coppia d’oro dello show business intaccano la felicità e la serenità dei due piccioncini che ormai fanno coppia fissa da mesi e sono più affiatati che mai.

Dopo aver accompagnato i figli al concerto, al Palalottomatica di Roma, della popstar Eros Ramazzotti, l’ex Pupone si è concesso una romantica fuga d’amore a Napoli con la sua dolce metà. Nulla da dire, Noemi ha davvero fatto breccia cuore di Francesco Totti prendendo il posto dell’ex “letterina” con la quale l’ex capitano della Roma ha condiviso vent’anni della sua vita.

Totti-Noemi, incredibile quanto accaduto: a cena con mamma Fiorella

Anche il rapporto di Noemi con i tre figli di Totti sembra essere partito con il piede giusto, merito proprio della nuova compagna dell’ex Pupone che è entrata in punta di piedi nelle loro vite, senza, quindi, imporre la sua presenza ma rispettando le loro necessità e soprattutto il loro desiderio di ritagliarsi dei momenti esclusivi, cioè senza la sua presenza, con il padre come, ad esempio, in occasione del concerto di Eros Ramazzotti.

Ma Noemi con il suo basso profilo poco alla volta sta conquistando tutti gli affetti più importanti di Francesco Totti, in cima ai quali, come per ogni vero italiano, c’è la mamma. Ebbene, Noemi sembra avere già un particolare feeling particolare anche con mamma Fiorella.

Come reso noto dal magazine “Chi”, i tre, cioè Totti, Noemi e mamma Fiorella, in una sorta di riedizione della celebre canzone di Renato Carosone, “Io, mammeta e tu“, hanno trascorso una piacevole serata al ristorante “L’Isola del Pescatore” di Santa Severa, ubicato sul litorale romano, in occasione della festa di compleanno di un ex calciatore amico di Totti. Ebbene, tra Noemi e mamma Fiorella l’intesa è sembrata evidente: le due non solo si sono sedute vicine a tavola ma tra sorrisi e chiacchiere sono apparse in perfetta sintonia. E se,dunque, Noemi ha anche il gradimento della suocera, allora davvero è la donna della vita di Totti. Del resto, si sa, se una donna vuole far capitolare un uomo (italiano) deve prima entrare nelle grazie di sua madre perché la “mamma è sempre la mamma” anche le ex star del pallone.