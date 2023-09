Ciao ciao Juventus, un club di Champions su Pogba

Scorrono i titoli di coda sulla seconda (poco fortunata) avventura di Paul Pogba alla Juventus: un club di Champions sull’ex Red Devils

Ultimissime battute di calciomercato. La Juventus, che ha messo a segno solo due colpi un entrata (Andrea Cambiaso e Timothy Weah), continua l’opera di ridimensionamento della rosa agli ordini di Max Allegri.

Il mandato prioritario affidato al Direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, è stato quello di piazzare i tanti esuberi in squadra. Proprio sul filo di lana si è risolta la grana Bonucci. L’ex capitano bianconero, messo fuori rosa, si è accasato all’Union Berlino.

Con il club della capitale tedesca l’ex colonna della retroguardia juventina giocherà anche in Champions League dove nel girone eliminatorio, giusto per non sentire la nostalgia di casa, affronterà anche i campioni d’Italia del Napoli.

La ‘Vecchia Signora’, come è noto, in conseguenza dei vari procedimenti giudiziari in cui è stata coinvolta non si esibirà su alcun palcoscenico europeo.

Tuttavia, un altro bianconero, Paul Pogba, potrebbe riguadagnare quella ‘Coppa dalle grandi orecchie’ cui il club bianconero ha dovuto rinunciare per effetto della penalizzazione inflittagli nello scorso campionato per le predette vicende giudiziarie.

Infatti, una delle 32 squadre qualificatesi alla fase a gironi della Champions valuta la possibilità di ingaggiare l’ex Red Devils per rinforzarsi ulteriormente in vista dell’avventura nella più prestigiosa competizione europea.

Ciao ciao Juventus, il Galatasaray su Pogba

Dopo quattro anni il Galatasaray ritorna in Champions League dove nel girone A incrocerà i guantoni con il Bayer Monaco, il Manchester United e il Copenaghen, sulla carta destinato a recitare il ruolo di cenerentola del girone.

Anche le ambizioni di qualificazione dei giallorossi di Istanbul si scontrano con il blasone e la maggiore qualità delle due corazzate, tedesca e inglese che, sempre sulla carta, dovrebbero staccare il pass per gli ottavi a braccetto.

Motivo per il quale, in previsione dell’approdo in Champions League, il mercato del Galatasaray ha fatto registrare colpi importanti: Zaha, prelevato a parametro zero dal Crystal Palace, e Tete dallo Shakhtar Donetsk oltre al riscatto di Mauro Icardi, splendido protagonista con due gol e 1 assist nel playoff vinto contro i norvegesi del Molde.

Due innesti e un riscatto che, però, non bastano per evitare di essere il manzoniano ‘vaso di coccio tra due vasi di ferro’. Il Galatasaray lo sa bene tanto da sognare un ultimo grande colpo, una sorta di regalo per il tecnico Okan Buruk per aver centrato la qualificazione alla fase a gironi della Champions.

Ebbene, stando a quanto raccolto da calciomercato.it, il club giallorosso si starebbe concentrando su un rinforzo a centrocampo e tra i nomi in lizza c’è anche quello di Paul Pogba, reduce da una stagione in cui di fatto non è mai sceso in campo con la maglia della Juventus.

Dunque, si prospetta un epilogo di calciomercato thrilling per Paul Pogba, in linea con un’estate in cui la sua permanenza alla Continassa è stata in bilico per via del concreto interesse di un club saudita.

Finora Pogba, che è legato ai bianconeri fino al 2026, ha respinto al mittente ogni offerta. Ma ora (eventualmente) si farà sedurre dall’inno della Champions o si tapperà le orecchie come un moderno Ulisse? Ancora poche ore e lo sapremo.

