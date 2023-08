Laura Cremaschi, l’estate non è finita: scatto bollente

La foto di Laura Cremaschi è un capolavoro da cineteca. Tutti i commenti che le sono stati rivolti non sono arrivati lì per caso

Laura Cremaschi è una delle figure femminili più apprezzate di tutta la piattaforma di Instagram. Le decine di migliaia di interazioni che i suoi post ricevono giornalmente non sono casuali, anzi. Vedendo ciò che pubblica si può dire come le suddette attenzioni risultino più che meritate. Con una delle sue ultime pubblicazioni ha rimarcato ulteriormente di avere una bellezza fuori dal comune. Per capirlo non servivano chissà quali conferme, ma è sempre ben accetto saperne di più.

Del resto è proprio grazie ai social se la sua notorietà ha raggiunto un livello così alto, e meno segreti si tiene per sé e meglio è per la sua fama. Se andiamo sul suo profilo possiamo notare un numero di seguaci incredibilmente elevato. Circa un milione di follower, che saranno addirittura destinati ad aumentare nel caso in cui dovessero proseguire i post raffiguranti il suo fisico. Essendo una showgirl è lecito vederla così, e probabilmente la sua linea editoriale sarà sempre questa. Senza mai cambiarla, al massimo migliorarla.

Anche il pubblico televisivo la ricorda ancora oggi con grande piacere. Le sue comparsate televisive con Bonolis sono impresse ancora oggi nella mente altrui. Questo poiché vedere un fisico del genere sugli schermi è una visione celestiale, e risulta assai complicato dimenticarsene in qualche modo. Chiaramente quella fetta di pubblico che l’ha tanto amata si è evoluta. Ha cambiato il modo di usufruire dei contenuti presenti sui media, e si è trasferita dal divano al letto, con lo smartphone in mano e il wi-fi sempre attivo.

Così la bella Cremaschina ha colto sapientemente la palla al balzo, sfruttando fin da subito lo sconfinato potere mediatico dei social. E il risultato è ovviamente straordinario.

Laura Cremaschi è una meraviglia

Il meraviglioso corpo di Laura Cremaschi ha assunto ancora una volta il ruolo di protagonista. Lo scatto che ha pubblicato suona ancora molto estivo, anche se la stagione purtroppo sta per finire. Ma per fortuna ci sono i set al chiuso, che permetteranno di vederla in certe vesti (per così dire) ancora per tanto tempo.

Nel frattempo è lecito continuare ad ammirarla in versione estiva. Un bel costume rosa che risalta le sue forme sinuose al meglio, e che ha permesso ai suoi seguaci di scrutarla con cura.