Elisabetta Canalis, sfilata in bikini: la foto dall’alto fa impazzire Instagram

La showgirl sarda non è mai stata così bollente: lo scatto in bikini lascia tutti senza parole, Elisabetta Canalis stratosferica

Ad oltre vent’anni dagli esordi in televisione il nome di Elisabetta Canalis continua a risuonare con forza nel mondo dello spettacolo, in Italia e non soltanto. Perchè la splendida showgirl sarda, ancora oggi, dimostra di essere una delle donne più sexy e seguite di sempre.

Non solo tv ma anche il web è letteralmente innamorato di lei: basti pensare che sui social network il profilo dell’ex velina è ancora uno dei più cliccati. Su Instagram la sua fan base ha raggiunto quota 3,5 milioni, un numero davvero importante che testimonia come la Canalis si sia saputa evolvere e migliorare anche nei diversi lavori ottenuti negli anni. Elisabetta nasce il 12 settembre 1978 a Sassari, in Sardegna, e deve il suo enorme grazie ad una trasmissione in particolare: ‘Striscia la Notizia‘.

Il tg satirico, ideato da Antono Ricci, nel lontano 1999 la scelse come velina mora affiancandola per ben tre anni di grandi soddisfazioni alla bionda Maddalena Corvaglia. Un’accoppiata che, oggi come ieri, è amatissima dal pubblico televisivo. Un personaggio immortale: o quasi. Ma intanto la televisione le ha dato grande spazio, con partecipazioni a numerose trasmissioni note: da ‘Controcampo’ a ‘Ciao Darwin’ ma non solo: ha anche recitato con discreto successo nella fiction di Canale 5 ‘Carabinieri‘.

Ha anche preso parte a diversi film, in Italia perlopiù commedie: nel 2006 da protagonista nel cinepanettone ‘Natale a New York‘ con Massimo Ghini e Christian De Sica mentre due anni dopo ha recitato con Alessandro Siani nella commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai‘. Nel 2003 fece a dir poco scalpore il suo calendario sexy che l’ha resa un vero e proprio sogno per milioni di italiani che, ancora oggi, la ricordano molto bene.

Canalis da perdere la testa: bikini spaziale

Per quel che concerne la vita amorosa della Canalis c’è da dire come da sempre sia stata oggetto di gossip e chiacchiericcio, con diversi personaggi importanti che l’hanno affiancata nel corso degli anni. Il primo grande flirt è stato Bobo Vieri, ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, nei primi anni 2000. Nel 2010 è esploso l’amore, durato però solo qualche mese, con il divo di Hollywood George Clooney.

Più recentemente, prima del divorzio ufficiale, la Canalis è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri. Un amore durato dal 2014 al 2023: un anno dopo le nozze è nata la loro prima e unica figlia, Skyler Eva. Ma Elisabetta, durante quest’estate che sta per finire, è stata una delle donne più seguite sui social. In particolar modo su Instagram dove a cadenza quotidiana pubblica scatti davvero roventi che hanno lasciato proprio tutti senza parole.

Intimo marrone, capelli raccolti e tacchi a spillo: l’ex velina si è mostrata così, con un look davvero provocante e sexy, sulla scalinata di casa. Una donna dalla bellezza quasi eterna: il post della showgirl è stato in poche ore riempito di likes e commenti, con l’ennesimo centro social della 44enne sarda.