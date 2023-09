Infortunio più grave del previsto: annuncio ufficiale e addio Serie A

Si è rivelato un infortunio più grave del previsto, comportando l’annuncio ufficiale e di conseguenza il suo addio al campionato di Serie A in modo definitivo

Iniziata la stagione e terminata la sessione di calciomercato, i guai fisici hanno bloccato un centrocampista apprezzato nel recente passato in Italia. Il grave problema fisico gli ha precluso la possibilità di vederlo nel prossimo futuro nel nostro Paese. Lungo stop per lui.

Stiamo parlando di Dennis Praet, attuale centrocampista del Leicester, il cui nome è stato associato ad un ritorno nel nostro campionato. Ma il problema riscontrato si è rivelato più serio del previsto, tanto da far saltare nel breve periodo qualsiasi tipo di trattativa.

Una tegola per il giocatore, 29 anni compiuto lo scorso maggio e avviato nella fase centrale della sua carriera. Ora sarà costretto a rimanere per lungo tempo ai box.

Niente ritorno in Serie A per Praet: infortunio più grave del previsto

Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, nel club di Bruxelles farà il suo esordio in prima squadra ed avrà modo di conquistare per 3 volte il campionato belga. Notato dagli osservatori della Sampdoria, nel 2016 ebbe modo di trasferirsi in Italia tra i blucerchiati.

A Genova trascorse tre stagioni positive, poi il passaggio al Leicester dove vinse Coppa d’Inghilterra e Community Shield. In mezzo una stagione in prestito al Torino, prima di ritornare in Premier League.

La scorsa stagione è stata però molto negativa per le Foxes, con tanto di clamorosa retrocessione in Championship. Un percorso all’indietro per il centrocampista, da anni nel giro della Nazionale belga, dove ha collezionato 15 presenze e siglato due reti, prendendo parte all’edizione di Euro 2020, ma disputati l’anno seguente. Si era così pensato ad un suo ritorno al Torino nei giorni precedenti, ma l’ultimo problema fisico ha fatto saltare i piani dei granata.

Lo stesso tecnico del Leicester, vale a dire l’italiano Enzo Maresca, ha confermato come l’infortunio occorso al giocatore non sia di poco conto. Dovrà rimanere fermo almeno 2 mesi, nella migliore delle ipotesi. Avviata la trattativa con il Torino, per un suo ritorno nella città della Mole, Dennis Praet dovrà attendere. A gennaio ci sarà la sessione invernale di calciomercato ed in quel caso verranno valutate le sue condizioni, in sostanza se ci potrà essere un ritorno di fiamma con la sua ex squadra. Staremo a vedere quel che accadrà.