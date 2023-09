Champions League 2023-2024, tutti i siti a disposizione: dove vederla in streaming

Dove sarà possibile vedere la Champions League 2023/24? Ecco tutti i siti a disposizione dove poterla seguire in streaming questa stagione

La Champions League, la massima competizione per club, quella a cui tutti aspirano a giocare, entrerà nel vivo alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali con la fase a gironi. Si inizia a fare sul serio. A rappresentare l’Italia quest’anno ci saranno Napoli, Lazio, Milan e Inter. I sorteggi sono stati effettuati la settimana scorsa e tutto prende forma. Non resta che capire dove poter vedere i match.

Gli appassionati di calcio, da sempre, quando devono seguire la propria squadra si chiedono dove poterla vedere in tv o su internet. Su quale piattaforma o se la fanno in chiaro.

Con l’avanzare delle tante pay-tv la domanda è diventata sempre più frequente tra gli appassionati perché, effettivamente, è sempre più difficile sapere chi offre cosa. Quindi proveremo a fare chiarezza su quali siti e piattaforme sarà possibile vedere in streaming l’ex Coppa Campioni.

Champions League 2023/24, tutti i siti a disposizione dove vederla gratis

I diritti della Champions li hanno, in Italia Mediaset, Sky e Amazon Prime. Andando nei dettagli, la rete di Berlusconi in chiaro trasmette solo il miglior match del martedì sera (un’italiana). Questa sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity.

Basterà cercare lo streaming del canale in cui verrà trasmessa la gara (verosimilmente Canale 5). Un’altra piattaforma è quella di Prime Video di Amazon, dov’è necessario avere ovviamente un abbonamento Prime Amazon. In questo caso sarà trasmessa la migliore gara del mercoledì sera (sempre un’italiana). E questa partita sarà visibile solo ed esclusivamente su Prime Video, naturalmente anche in streaming.

Infine la Champions è, come sempre, visibile anche su Sky dove ogni giornata si potranno guardare tutte le partite (quindi 15 su 16 durante la fase a gironi) eccetto quella trasmessa il mercoledì in esclusiva da Prime Video. La Champions tramite un abbonamento Sky si potrà guardare anche in streaming con l’app Sky Go oppure facendo un abbonamento a Now TV.

Dunque facendo un riepilogo, i siti che trasmetteranno le partite di Champions sono Infinity, Now e Prime Video di Amazon. Facendo attenzione però a quale incontro si vuole vedere: non tutte trasmetteranno ogni gara. Bisognerà informarsi match per match quando le varie piattaforme renderanno note i match che si potranno guardare sui propri canali.