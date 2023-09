Chiara Ferragni, lato B da sogno: lo scatto in bikini fa il pieno di like

Colosso del mondo web digital in Italia, content creator, influencer, imprenditrice musiciale: Chiara Ferragni è tutto questo e molto di più

La conosciamo dal lontano 2009. Una vita fa. Sembrano passati secoli da quando Ferragni finì agli onori della cronaca grazie al progetto da blogger The Blonde Salad, coadiuvata dal fidanzato di allora Riccardo Pozzoli, che sconvolse le regole in voga sino a quel momento nel mondo della moda.

Diviene infatti un caso di studio per l’Harvard Business School, e Forbes elegge Ferragni come fashion influencer più potente al mondo. Di lì in avanti la sua è stata un’autentica escalation sulle pagine dei rotocalchi che impazzano nelle edicole e librerie. E oggi torna a stupire.

È la prima fashion blogger a posare per Vogue e tra le più pagate al mondo, grazie ad una comunità di più di ventotto milioni di seguaci su Instagram. Numeri impressionanti.

Come ha fatto Ferragni a raggiungere le più alte vette della popolarità? Passo indietro. Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio 1987. È figlia di un dentista, Marco Ferragni, e di una scrittrice, Marina Di Guardo. Frequenta il liceo classico Daniele Manin proprio nella città del torrone e del torrazzo e successivamente si sposta a Milano, iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza dell’Università Bocconi, però senza completare il percorso di studio.

Nel 2010 lancia la prima linea di scarpe ed è ospite degli MTV TRL Awards. Sempre nello stesso anno acquisisce un bulldog, di nome Matilde, che è tra i cani più famosi del web grazie alla sua popolarità sui social e noto per la peculiarità di essere ghiotto di canestrelli al ragù.

Ad agosto 2014 è ospite nelle vesti di giudice della tredicesima edizione di Project Runway, si aggiudica inoltre il primato di essere la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue.

Due anni più tardi diventa global ambassador di Pantene, testimonial ufficiale di Amazon moda e posa per l’edizione di Vanity Fair a stelle e strisce. Inoltre la casa di oggettistica ludica Mattel crea una sua versione Barbie.

La potenza di Ferragni riconosciuta a livello mondiale

Nel 2017 la rivista Forbes definisce Ferragni “l’influencer di moda più importante al mondo”. A quel punto le porte dell’Olimpo si spalancano dinnanzi a lei: Swarovski la sceglie come testimonial della collezione natalizia, accanto alle top model Karlie Kloss, Naomi Campbell e Fei Fei Sun.

Un altro giro attorno al sole e viene pure scelta come portabandiera del brand di gioielli Pomellato e Intimissimi, in quest’ultima affiancando la modella Gisele Bündchen. L’imprenditrice digitale sposa il rapper Fedez dopo un paio di anni di frequentazione e dalla loro unione nascono Leone, sempre nel 2018, e Vittoria, nel 2021.

A marzo del 2020, a seguito della pandemia di COVID-19 in Italia e dell’emergenza sanitaria, lancia assieme al marito Fedez una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele al fine di aumentare i posti letto della terapia intensiva. La coppia dona centomila euro e in tre mesi raccoglie quasi 17 milioni di euro, divenendo il crowdfunding più grande d’Europa. Nel 2023 è al fianco di Amadeus per la serata d’apertura e la finalissima del Festival di Sanremo.

Una vita intensa, ritmi frenetici a cui sottostare per mille e più progetti da seguire. Tuttavia in quest’ultimo scorcio d’estate Ferragni è fortunatamente riuscita a concedersi un tuffo in piscina, come testimonia la foto da lei postata su Instagram che è stata ricoperta di likes.