Mal di pancia de Ligt: clamoroso ritorno in Italia a gennaio

Ennesima panchina: Matthjis de Ligt in preda al ‘mal di pancia’. Clamoroso ritorno in Serie A a gennaio dell’ex Ajax

Il Bayern Monaco, manco a dirlo, dopo tre giornate è in testa alla Bundesliga, a punteggio pieno, anche se in coabitazione.

Ma a fargli compagnia non è il Borussia Dortmund, il suo più accreditato antagonista, bensì il Bayer Leverkusen. Le ‘aspirine’, nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per le Nazionali, hanno rifilato una manita al malcapitato e fanalino di coda Darmstadt (5-1 lo score) mentre i gialloneri non sono andati oltre il 2-2, in casa, contro la neopromossa Heidenheim facendosi rimontare il doppio vantaggio.

I bavaresi, dunque, mettono subito le cose in chiaro: anche in questa stagione sarà molto difficile strappare il Meister Schale dalle loro mani.

Anche perché nell’appena conclusasi sessione di calciomercato i campioni di Germania hanno ulteriormente irrobustito la loro ‘linea Maginot’ ingaggiando un bastione del calibro di Kim Min-Jae, tra i protagonisti dello storico terzo scudetto del Napoli nonché miglior difensore dell’ultima Serie A.

De Ligt: ritorno in Italia a gennaio? Juve e Milan alla finestra

Cambiano gli uomini, come detto, dentro il sudcoreano ex Napoli e fuori Benjamin Pavard, trasferitosi all’Inter alla corte di Simone Inzaghi, ma la corazzata Bayern quando veleggia in Bundesliga è davvero inaffondabile.

Non ha, quindi, problemi di solidità difensiva il tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel, che in quest’avvio di stagione sta puntando sull’inedita coppia di centrali formata da Upamecano e Kim Min-Jae.

Solo panchina, pertanto, per Matthijs de Ligt, titolare nella passata stagione. Situazione nuova e poco gradita all’ex Ajax tanto che è già in preda al ‘mal di pancia’.

Insomma, de Ligt non accetta di essere un rincalzo, un comprimario, motivo per il quale, se continuerà a fare panchina, a gennaio potrebbe chiedere di essere ceduto in prestito. Ma a chi?

Ebbene, non dovrebbero mancare le pretendenti per uno dei migliori difensori centrali in circolazione. In Europa ma anche in Italia. Infatti, la Juventus farebbe carte false pur di riaverlo nelle sue file dopo averlo ceduto ai bavaresi appena un’estate fa per 67 milioni di euro più altri 10 di bonus.

Tuttavia, non solo la ‘Vecchia Signora’ ma anche il ‘Diavolo’ potrebbe farci un pensierino. Fino a questo momento la campagna di rafforzamento in autofinanziamento dei rossoneri, in virtù dei 70 milioni più bonus della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, sta pagando i dividendi.

I nuovi arrivati si sono già integrati negli schemi di Stefano Pioli dando un contributo non indifferente al primato, in coabitazione con i cugini rossoneri, dei rossoneri. Un primato che con un de Ligt in più potrebbe resistere fino al termine del campionato.

