Bomba Inter, retroscena sconvolgente: coinvolto Simone Inzaghi

Bomba Inter, retroscena scioccante: è coinvolto il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Ecco tutti i particolari

L’Inter di Simone Inzaghi ha esordito in campionato battendo a domicilio il Monza per 2-0. Prestazione più che convincente quella dei nerazzurri, con sugli scudi il ‘Toro’ Lautaro Martinez, autore della doppietta che ha mandato al tappeto i brianzoli.

Inizia, dunque, sotto i migliori auspici la nuova stagione della ‘Beneamata’ che pure sta uscendo rivoluzionata dall’attuale sessione di calciomercato che chiuderà i battenti il prossimo 1° settembre.

Tanti i rappresentanti della vecchia guardia nerazzurra che hanno abbondonato la ‘Pinetina’: Edin Dzeko, Marcelo Brozovic, Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku, ritornato al Chelsea per fine prestito e non riscattato.

Al loro posto giovani di belle speranze, come Davide Frattesi, prelevato dal Sassuolo per 33 milioni di euro tra prestito e riscatto, il figlio d’arte Marcus Thuram, arrivato a parametro zero, Yann Bisseck, e l’usato sicuro’, giocatori d’esperienza come il ‘figliol prodigo’ Marko Arnautic, in prestito dal Bologna, e l’ex nemico bianconero Juan Cuadrado, sbarcato alla ‘Pinetina’ a parametro zero.

Inter, Simone Inzaghi ha già contattato Pavard

Una campagna di rafforzamento intelligente, con il suo mix di gioventù ed esperienza, e oculata, visto che le casse societarie nerazzurre languono, e che avrà anche la ciliegina sulla torta.

Infatti, è tutto risolto per l’arrivo in nerazzurro di Benjamin Pavard, difensore francese del Bayern Monaco. I nerazzurri e i bavaresi hanno trovato l’accordo sulla base di 30 milioni di euro più altri 3 di bonus, legati ai traguardi dell’Inter e quindi non semplici da raggiungere, con il difensore che metterà la firma in calce a un quinquennale da 5 milioni di euro annui.

Tuttavia, per vedere il difensore campione del mondo in Russia nel 2018 vestito di nerazzurro bisogna attendere ancora. Per carità, nessun colpo di scena dell’ultimo minuto. Semplicemente, il Bayern Monaco vuole chiudere per il sostituto del francese prima di dare il via libera ufficiale alla partenza di Pavard.

Anche Simone Inzaghi, dunque, deve attendere prima di poter abbracciare il rinforzo per la difesa che invocava, un giocatore di spessore internazionale e abile con i piedi tanto da poter partecipare alla costruzione del gioco.