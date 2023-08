Il Napoli esagera, acquisto da 60 milioni: affare da scudetto

C’è un promettente difensore entrato nel mirino del Napoli, e che ha una quotazione a dir poco da capogiro

Il Napoli ha scelto il nuovo difensore per sostituire Kim, autentico protagonista dello scudetto azzurro. Non a caso il coreano è stato nominato miglior difensore della Serie A. Avendo una clausola rescissoria impostata al suo arrivo, è andato subito via: lo ha preso il Bayern Monaco per quasi 60 milioni di euro.

Il club di De Laurentiis ha dovuto cercare un sostituto, e i tifosi si aspettavano un nome di prestigio. Alla fine è arrivato il giovane e sconosciuto brasiliano Natan, 20enne prelevato dal Bragantino e con un curriculum decisamente “povero”. Un po’ di delusione, perché si sognavano nomi diversi. Tra questi c’era anche il francese Simakan, un giocatore in grande ascesa. Badoe Sambague, procuratore di Mohamed Simakan, promettente difensore 23enne del Lipsia che piace molto al Napoli, ha spiegato ai microfoni di CalcioNapoli24Live la situazione relativa al difensore e all’interesse del club di De Laurentiis nei suoi confronti.

Prima, però, ha fatto una descrizione del giocatore: “Gli inizi della sua carriera non sono stati per niente facili: Marsiglia, Strasburgo, ha avuto diversi ingaggi, ma senza una remunerazione economica adeguata. Ci sono stati dei periodi difficili che a volte lo hanno portato a mollare tutto e fare un passo indietro. Invece lui è stato molto bravo ed è andato avanti, noi tutti credevamo molto in lui. In particolare, è stato molto supportato dalla sua famiglia, che era convintissima delle sue capacità”.

Il Napoli e la suggestione da 60 milioni di euro

Poi è arrivata la svolta: “Quando Paolo Maldini lo ha iniziato a seguire ha detto che poteva essere un giocatore in grado di arrivare ad alti livelli. Non a caso è stato seguito dal Milan, anche se oggi lui è un perno del Lipsia. Infatti, quando è arrivato in Germania nel 2021 ha fatto il salto di qualità dal punto di vista della personalità. Adesso è arrivato a un certo grado di maturità, quello che probabilmente mancava. Ora da ragazzo è diventato un uomo”.

La suggestione è per un trasferimento in Italia. “Per un difensore giocare in Italia è importante per la carriera – prosegue il procuratore – in Serie A si gioca un calcio tattico altamente formativo”.

Poi si arriva al punto, parlando dei contatti con il Napoli. “Non posso dire molto, però in passato c’è stato qualche contatto. Il Napoli è un club di grande prestigio, che gli consentirebbe un altro passo per la sua carriera. Ci sono stati dei contatti in passato con il club azzurro, ma qualcosa anche con Inter e Milan. Sicuramente parliamo di un difensore che può piacere, i contatti ci sono non sono pochi. Per quanto riguarda il costo, la sua valutazione è di 60 milioni di euro. Poi dipende dal club che vuole intavolare la trattativa: un top club francese lo ha chiesto al Lipsia, e so che si è parlato di una cifra dai 40 ai 60 milioni”.