Malattia Wanda Nara, annuncio incredibile: i fan restano di sasso

Non si hanno molte informazioni sulla malattia di Wanda Nara, ma chi la conosce bene non sembra avere grandi dubbi su come la situazione possa evolvere in tempi rapidi

È ormai trascorsa qualche settimana da quando Wanda Nara era stata costretta a un ricovero in ospedale dopo avere riscontrato alcuni valori ritenuti anomali in seguito ad esami di controllo a cui lei si era sottoposta, come ama fare periodicamente.

Lei non ha mai parlato ufficialmente di quale fosse il problema riscontrato, ma le voci arrivate dall’Argentina hanno fatto preoccupare non poco; una delle ipotesi più accreditate è stata infatti quella della leucemia, problema che fa ancora paura, nonostante i progressi fatti dalla medicina.

Seguire scrupolosamente le indicazioni dei medici in ogni caso resta comunque fondamentale, nonostante possa esserci la possibilità (se il problema fosse quello) di dover seguire cure che possono essere pesanti e a volte anche debilitanti. Lei, però, desidera mettersi tutto questo alle spalle, anche per il bene dei suoi bambini.

Wanda Nara non è certamente una che non ama stare sui social, nè non fare parlare di sé, anzi. La sua presenza su Instagram & Co. è stata infatti costante anche nelle ultime settimane nonostante si sia parlato di una grave malattia con cui lei sta combattendo. Non a caso, c’è stato chi è arrivato addirittura a ipotizzare che possano essere voci creare ad arte per generare maggiore curiosità sulla sua immagine, ma appare difficile si possa arrivare a tanto.

Wanda Nara, fermarla è impossibile

L’argentina sta facendo comunque il possibile per tutelare la sua privacy, soprattutto per il bene dei sui bambini, cosa che resta per lei prioritaria. Del resto, lei stessa aveva raccontato come loro fossero rimasti sconvolti non appena si sono diffuse le prime voci relative alla leucemia visto che loro erano all’oscuro di tutto.

Se così fosse, una diagnosi simile non potrebbe che spaventare chiunque, ma lei sembra avere reagito al meglio. Questo è quanto sostiene una persona che la conosce bene, il suo avvocato, Ana Rosenfeld, che è anche una sua grande amica. “Wanda sta seguendo tutte le cure, noi ovviamente sappiamo che ce la farà” – sono le sue parole a Radio Mitre.

Chi pensava che la diagnosi potesse abbattere una come Wanda Nara deve ricredersi. La showgirl, che in questi giorni è a Milano, ha un’agenda ricca di impegni e non ha intenzione di eliminarne nemmeno uno.

“Wanda non si ferma, è una macchina per generare attività, e naturalmente la gente la ama – ha detto ancora l’avvocato -. Ora è a Milano, e da lì tornerà qui, non so se prima tornerà a Istanbul, ma tornerà qui, credo a metà ottobre”.



A darle forza è anche Icardi, con il quale i dissapori del passato sembrano essere davvero un ricordo: “Sono felice che siano tornati insieme, al di là di tutti gli alti e bassi, Mauro è davvero divino“, ha concluso.