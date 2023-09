Crisi Roma: scoperta la colpa di tutto

La stagione della Roma è iniziata come peggio non si poteva. Un solo punto in tre gare rappresenta un bottino a dir poco misero per i giallorossi

E pensare che nel momento in cui avvenne il sorteggio del calendario di questo campionato, in casa Roma si è quasi festeggiato. Nessuno, neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe mai immaginato che dopo tre partite contro Salernitana, Verona e Milan, capitan Pellegrini e compagni potessero ritrovarsi al penultimo posto in classifica con un solo misero punto.

Un pareggio e due sconfitte, un bottino che più magro non si può e che ha fatto deflagrare la prima vera crisi tecnica e di risultati da quando Josè Mourinho si è seduto sulla panchina giallorossa. Adesso con la sosta per gli impegni delle nazionali spetta al tecnico di Setubal riuscire a raddrizzare una barca che fa acqua da tutte le parti.

In questi due anni con lo Special One in panchina la squadra giallorossa non ha mai prodotto e offerto un calcio attraente e piacevole ma se ha ottenuto risultati di rilievo soprattutto nelle competizioni europee a cui ha partecipato si deve soprattutto a una compattezza granitica e alla capacità di saper gestire i risultati nei confronti a eliminazione diretta. La Roma si è distinta in particolare per una fase difensiva quasi perfetta, che le ha consentito di mantenere spesso la porta inviolata.

Crisi Roma, l’allarme lanciato da Fabio Capello: “Manca soprattutto un giocatore”

Ma questo meccanismo si è ora incrinato e non è un caso che in sole tre gare di campionato i giallorossi abbiano incassato la bellezza di sei gol, un’enormità. Qualcosa di è dunque inceppato: senza dubbio il rendimento offerto da giocatori come Chris Smalling o Gianluca Mancini è ben al di sotto degli standard della scorsa stagione. Ma questo non basta a giustificare in toto la fragilità difensiva della Roma.

Secondo il parere dell’ex allenatore giallorosso, Fabio Capello, a mancare alla Roma di Mourinho è soprattutto Nemanja Matic, il trentacinquenne centrocampista serbo che a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione ha lasciato la Capitale per trasferirsi al club francese del Rennes. “Si sente la sua assenza in campo, la squadra non riesce più a fare filtro come prima. Matic era un giocatore chiave per Mourinho e per questa Roma“. Ed è probabile che Don Fabio, come spesso capita, abbia ragione.