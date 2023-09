Roma, senti Malagò: la ‘benedizione’ dal Coni

Tifosi della Roma rinfrancati dalle ultime dichiarazioni di Giovanni Malagò, numero uno del Coni.

Mini terremoto di inizio stagione per la Roma di José Mourinho che nelle prime tre giornate di Serie A è riuscita ad incassare un solo punto. Partenza da incubo per i giallorossi che non ottenevano un così magro bottino dal 1950, grande nervosismo all’interno del club soprattutto da parte del tecnico portoghese che ha deciso di mettersi in silenzio stampa.

Lo Special One sta in questo modo continuando la sua personalissima lotta contro la classe arbitrale che, a suo parere, starebbe ancora oggi danneggiando il club, al di là di questo i problemi del club sembrano essere diversi. Tuttavia, anche in questo momento appartenente solo negativo c’è comunque chi è riuscito a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Dopo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è immortalato insieme a Romelu Lukaku con tanto di maglietta autografata, un altro grande esponente delle istituzioni si è voluto schierare. Si tratta del presidente del Coni Giovanni Malagò. Altro dichiarato tifoso romanista che ha da poco rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport che avranno sicuramente fatto piacere ai tifosi.

Le frasi di Malagò scatenano i tifosi della Roma: il presidente del Coni si sbilancia

“Benedizione” arrivata dall’alto per la Roma che, per quanto disastroso sia stato questo inizio di stagione, ha nella sua rosa tutti i mezzi a disposizione per poter invertire la rotta. Malagò non ha dubbi: la Roma adesso è molto più competitiva. Soprattutto dopo l’arrivo di Lukaku che, al termine di una pazza da parte sua estate di calciomercato, ha deciso di abbracciare il progetto giallorosso.

“Con lui la Roma è molto più competitiva” ha detto il numero uno dello sport italiano ai microfoni della rosea. Dichiarazioni altisonanti da parte di Malagò che ha voluto condividere con il quotidiano sportivo soprattutto il suo punto di vista da tifoso. “Lukaku è uno che fa sognare” ha poi ammesso il capo del Coni facendo riferimento alla calorosissima accoglienza riservatagli dal popolo romanista.

Proprio come ogni aereo in fase di decollo, anche la Roma sta accusando qualche turbolenza prima dell’assestamento. Ora c’è la pausa e il tecnico dovrà sfruttare questo momento per compattare il gruppo e per fare ciò che gli riesce meglio: lavorare sulla testa dei suoi giocatori. I giallorossi torneranno in campo il prossimo 17 settembre all’Olimpico dove per l’occasione si misureranno con l’Empoli.