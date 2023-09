Milinkovic choc in Arabia: errore clamoroso, regala il gol agli avversari

Pessimo periodo di forma per Milinkovic che non riesce a far decollare la propria avventura araba: l’ultimo errore è da dilettanti

Prime due giornate da incubo per la Lazio che contro Lecce e Genoa non era riuscita a totalizzare nemmeno un punto. Poi, al terzo incontro, è arrivata la prima vittoria ed è arrivata su un campo difficile come quello del Diego Armando Maradona. Biancocelesti che hanno ottenuto i primi tre punti della stagione contro i campioni d’Italia del Napoli e sembrano finalmente pronti a lasciarsi alle spalle l’addio di Sergej Milinkovic-Savic.

Al posto del Sergente sono arrivati almeno un paio di giocatori, Daichi Kamada e Matteo Guendouzi. Con quest’ultimo che all’esordio in biancoceleste ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per non far rimpiangere il serbo. Nonostante i pochissimi allenamenti sulle spalle, il francese è entrato a gara in corso e ha dimostrato di poter essere incisivo sin da subito.

Cosa che non sta riuscendo al compagno di reparto ormai volato in Arabia. Avvio di stagione tutt’altro che idilliaco da parte di Milinkovic che al momento può dire di essere appagato solo sotto l’aspetto economico. Anche perché le prestazioni in campo da parte sua stanno lasciando a dir poco a desiderare. L’ultimo errore che ha regalato il goal agli avversari sta facendo il giro del mondo.

Milinkovic non brilla in Arabia: il video dell’errore ha fatto il giro del mondo

Errore da matita rossa in area di rigore per Mlinkovic che, con troppa sufficienza, ha regalato ai propri rivali un pallone a dir poco killer. Il Sergente si trovata all’interno dei propri sedici metri quando si è reso protagonista prima di un dribbling azzardato e poi di un passaggio che non si dovrebbe vedere nemmeno nei dilettanti.

Esterno a giro da parte del centrocampista numero 22 dell’Al-Hilal che così provato a far ripartire l’azione ma è riuscito solo a regalare al suo avversario un pallone che è stato immediatamente trasformato in gol da Abderrazak Hamdallah, numero nove dell’Al-Ittihad.

Fortunatamente per i biancoblu al termine del match ad aver avuto la meglio sono stati proprio i compagni di squadra di Milinkovic che, tuttavia, non avranno potuto fare a meno di aver imprecato contro il loro compagno ad una vista di un così banale errore. Il risultato finale ha visto l’Al-Hilal aggiudicarsi il match per 4 reti a 3, grande protagonista il bomber connazionale del Sergente Aleksandar Mitrovic autore di una tripletta.