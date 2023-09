Dua Lipa infiamma Instagram: scatto mozzafiato

L’artista internazionale ha letteralmente infiammato il social con il suo ultimo post pubblicato. Tantissimi i mi piace e i commenti da parte dei fan

Esistono ancora aggettivi per descrivere Dua Lipa? Probabilmente no. Per descrivere in maniera originale l’artista musicale del momento bisognerebbe ricorrere al qualche neologismo.

Su Instagram, appunto, complimenti e apprezzamenti sono all’ordine del giorno quando si parla di Dua Lipa. La britannica, infatti, è molto apprezzata non solo dal punto di vista musicale, ma è amata anche per i suoi post che pubblica di volta in volta sui social e in particolare su Instagram appunto.

Sul noto social, la ventottenne di originario dell’Albania pubblica molto di frequente nuovi contenuti che non dispiacciano ai tantissimi utenti che costituiscono la fanbase “virutale” di Dua Lipa. Un numero di followers che tocca vette totalmente inimmaginabili per i comuni mortali.

L’estate che sta sempre più lasciando il passo all’autunno è stata, probabilmente, una delle più importanti per Dua Lipa. La cantante, infatti, ha avuto modo di esordire al cinema prendendo parte al film di successo “Barbie”.

Nel film Dua Lipa interpreta Barbie sirena. La britannica ha avuto anche un ruolo importante per quanto concerne la colonna sonora della pellicola. La sua “Dance the night” è diventata una delle canzoni, insieme ad “Italodisco” dei The Kolors, più trasmesse dalle emittenti radiofoniche. Insomma, Dua Lipa è una vera e propria artista a tutto tondo e si potrebbe quasi dire che ogni cosa che tocca diventa oro.

Dua Lipa, Instagram è rovente: fisico perfetto a bordo piscina!

Sono oltre 88,9 milioni i fan che seguono Dua Lipa sui social. I post della britannica sono sempre ricchissimi di complimenti e di apprezzamenti. Il feed dell’artista internazionale è pieno di contenuti, video o foto, che trasudano sensualità e bellezza.

Non fa eccezione l’ultimo post pubblicato da Dua Lipa sul proprio profilo (ne ha uno, ugualmente attivissimo, anche su Twitter). Nello scatto, la cantante si trova a bordo piscina mentre si lascia baciare dal sole. Indossa un bikini giallo che mette in evidenza il suo corpo che sembra essere stato scolpito tanto che appare perfetto. Senza appare, lo è… Fan in delirio per Dua Lipa, in attesa del prossimo eccitante post..