Serie A: arrivano gli americani, tremano le big

La Serie A continua ad essere un campionato molto apprezzato e gli americani sono pronti a sbarcare per acquistare un nuovo club. E le big iniziano a tremare.

La Serie A, nonostante le ultime vicende, continua ad essere un campionato molto apprezzato all’estero e gli imprenditori stranieri non disdegnano assolutamente di provare ad investire nel nostro campionato per regalarsi degli acquisti molto importanti anche in ottica futura.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, gli americani sono ormai pronti a sbarcare in Serie A e far tremare le big. Sono in corso naturalmente tutte le riflessioni del caso, ma alla fine questa operazione potrebbe concludersi in davvero poco tempo.

Serie A: tremano le big, ecco gli americani

Per il momento non c’è nessuna certezza sulla possibilità di un cambio di proprietà, ma le riflessioni sono assolutamente in corso e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. Allo stesso si può dire che non c’è nessuna chiusura e, per questo motivo, può succedere ancora di tutto. Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. Non sarà semplice, ma ci sono delle possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Stando alle ultime indiscrezioni, un fondo di investimento americano ha presentato una proposta ad Urbano Cairo per cercare di entrare in possesso del Torino. Per il momento la risposta è stata negativa visto che l’imprenditore ha intenzione di iniziare una trattativa per una cifra di 200 milioni di euro. Una cifra non semplice da raggiungere, ma la strada è lunga e può succedere di tutto.

Vedremo se alla fine ci saranno le possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro per le richieste importanti da parte di Cairo. Sicuramente tutto può succedere e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Torino: gli americani sono interessati

Gli americani continuano ad essere interessati al Torino, ma, almeno per il momento, la strada è in salita visto che da parte di Cairo non c’è nessuna intenzione di iniziare a trattare per una cifra inferiore ai 200 milioni di euro. Vedremo alla fine cosa succederà e se ci sarà, oppure no, la possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.