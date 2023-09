Colpo di scena Mourinho, bomba in diretta: adesso è ufficiale

Quello di Josè Mourinho è un nome sempre caldo e in questo caso si riapre una polemica a distanza con tanto di rivendicazioni

È uno dei “nemici” di Mourinho ad aver dato una stoccata importante al tecnico giallorosso, ai microfoni di Tv Play, creando così il dibattito tra i tifosi sul futuro di un allenatore che sembra ai minimi termini.

Un punto in tre gare non basta di certo per le ambizioni scudetto. La Roma di Mourinho è stata la delusione di inizio stagione, il pari contro la Salernitana interno è stato il primo campanello d’allarme, cui sono seguite la sconfitta a Verona e quella casalinga contro il Milan, il cui risultato è apparso anche fin troppo bugiardo.

Dimostrando sempre grande precarietà, la Roma compra calciatori che vanno subito ko, lancia talenti promettenti ma non ha mai continuità di gioco. Ed è proprio su questa base che è arrivata una sorta di conferma pronunciata da Pietro Lo Monaco, l’ex ds del Catania in Serie A ha avuto la sua personale rivalsa.

Lo Monaco su Mourinho, nuovi strali

L’esperto dirigente italiano ha così analizzato il momento delle squadre italiane, ma il focus maggiore si è concentrato sulla Roma a corto di risultati. Da anni ancora sui social campeggia la frase di Mourinho per sbeffeggiare l’allora dirigente etneo, che di certo non mostra simpatia per il portoghese. Lo Monaco ha definito ormai finito Mourinho sul lato sportivo, il tecnico non ha più la presa necessaria per guidare la Roma.

Lo dimostrano i risultati e anche alcune scelte abbastanza emblematiche: “Mourinho è un problema per la Roma, e gli hanno dato anche carta bianca. L’effetto del suo nome non può durare per sempre, con la Conference League ha guadagnato qualche tempo in più”. La prima stoccata è partita, la Roma non sembra una squadra che può reggere il confronto con le altre big italiane e servirà un deciso cambio di rotta.

Qualcosa che potrebbe avvenire ma con ben altri calciatori, Lo Monaco boccia la Roma su tutti i fronti: “Inorridisco nel vedere Renato Sanchez in giallorosso, è un calciatore che ha fatto il giro del mondo e se lo è portato dovunque. La Roma aveva bisogno di altro, prendere calciatori integri per esempio: Dybala è un vaso di vetro, Lukaku ha tanti punti interrogativi. E sono anche confusi in giallorosso: aveva senso prendere il belga e Azmoun proprio quando si era sbloccato Belotti?”.