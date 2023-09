Serie A: ritorna Nainggolan, il giocatore dice sì

Radja Nainggolan non smette di sognare il ritorno in Serie A e il calciatore ha detto sì ad una squadra. Ora non ci resta che aspettare per capire se ci sarà la fumata bianca.

Radja Nainggolan è attualmente svincolato e, per questo motivo, il centrocampista belga continua ad essere alla ricerca di una squadra che gli consenta comunque di giocare con continuità e magari chiudere nel migliore dei modi la sua carriera.

Naturalmente il sogno di Nainggolan è quello di tornare in Serie A e il colpo può essere piazzato anche a calciomercato chiuso visto che stiamo parlando di un calciatore svincolato. Vedremo se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera oppure no.

Calciomercato: Nainggolan dice sì, ecco con chi firma

Dopo le ultime avventure non sicuramente in campionati competitivi, Radja sta pensando di ritornare in Serie A per cercare di rilanciarsi e naturalmente dimostrare di essere ancora in grado di poter ambire a traguardi importanti. Per il momento non si hanno assolutamente certezze, ma le idee del calciatore sono davvero molto chiare e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera a questo affare.

Intervistato in esclusiva da controcalcio.com, Nainggolan ha confermato la sua volontà di ritornare alla Roma e di essere disposto anche a giocare a gettoni. Una dichiarazione d’amore che difficilmente sarà accolta dal club giallorosso visto che Pinto ha idee assolutamente differente, ma sono in corso tutte le riflessioni anche da parte di Mourinho.

Inutile dire che il calciatore potrebbe essere il giocatore giusto per rilanciare la propria ambizione in un campionato non semplice e, soprattutto, ricostruire in parte il rapporto con i tifosi. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure no.

Mercato: Nainggolan spera nella Roma

Radja Nainggolan spera ancora nella Roma anche se il matrimonio si preannuncia molto complicato. I giallorossi, al momento, hanno dei programmi completamente differenti, ma non è da escludere un tentativo considerando che stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità e, soprattutto, con un attaccamento alla maglia giallorossa che difficilmente si vede in altri calciatori.