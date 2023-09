Jorginho, no al Fenerbahce: c’è la Serie A dietro il rifiuto

Jorginho potrebbe presto rivedere l’Italia dopo ormai quasi sei anni passati in Inghilterra tra Chelsea e Arsenal. Il giocatore intanto ha rifiutato la destinazione Turchia

Il nome di Jorginho potrebbe presto scaldare le trattative di mercato. La sessione estiva ha ormai chiuso i battenti, ma il calciomercato non finisce mai e i club stanno già impostando le operazioni in ottica sia mercato di riparazione che per l’anno prossimo, quando per avere i pezzi migliori bisognerà già avere le idee chiare. Il play italo-brasiliano è molto ricercato e non sembra essere un elemento imprescindibile per i Gunners.

L’acquisto di Declan Rice sembra aver fatto scivolare indietro il centrocampista azzurro nelle gerarchie. L’Arsenal aveva acquistato Jorginho nell’ultimo mercato di riparazione, per allungare la rosa di Arteta e permettergli di competere fino in fondo per lo Scudetto.

A gennaio però non sempre si possono prendere i profili desiderati e a quanto pare l’idea è sempre stata quella di puntare invece sull’ex West Ham, che ora è titolare inamovibile nel centrocampo insieme all’altro nuovo arrivato Havertz e capitan Odegaard.

Così qualche club avrebbe già avvicinato Jorginho per capire la possibilità di prelevarlo in uno dei prossimi mercati. A 31 anni infatti il regista di centrocampo può ancora dare molto e resta così un colpo importante, qualunque sarà il club ad assicurarselo.

L’agente di Jorginho apre a un futuro in Italia

I primi a provarci sono stati i turchi del Fenerbahce, ma senza successo. Come confermato dal suo agente Joao Santos, il ragazzo vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia: “Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne”, queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.

In Italia sulle tracce del nativo di Imbituba c’è la Juventus, che non ha sostituito del tutto Paredes, tornato al PSG e ora alla Roma. Per ora Allegri si è dovuto accontentare del rientro dal prestito alla Salernitana di Nicolussi Caviglia, ma per restare ad alti livelli servirà con tutta probabilità intervenire sul calciomercato.

Ecco che quindi Jorginho, ancora a caccia di un club che gli possa permettere di competere ad alti livelli, potrebbe rappresentare una bella occasione.

La trattativa poi sarebbe agevolata dal contratto di Jorginho. L’Arsenal infatti lo ha prelevato con un contratto che andrà in scadenza già a giugno prossimo. C’è un’opzione per un rinnovo automatico, ma i Gunners non avrebbero comunque un gran potere contrattuale.

Tutto dipenderà quindi dalle richieste di ingaggio del ragazzo, con i club italiani che, come ormai noto, non hanno lo stesso potere economico di quelli della Premier League.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI