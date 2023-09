Chiesa via nel 2024: intreccio con un big

La Juve ha scongiurato la partenza di Chiesa ma nel 2024 lo scenario potrebbe cambiare: un club vuole fortemente l’ex viola

Via dalla Nazionale per un problema muscolare che, comunque, non preoccupa la Juventus, Federico Chiesa ha cominciato molto bene questa nuova stagione in bianconero.

Nelle prime tre gare di campionato Chiesa è andato a segno due volte e il gol messo a segno a Empoli, arrivato dopo un velocissimo scatto per anticipare Berisha, è la dimostrazione di come ormai la condizione fisica dell’attaccante italiano sia tornata quasi al top.

Tuttavia, nonostante queste buone notizie, i tifosi della Juventus temono ancora di vedere partire Chiesa nel prossimo futuro. Il contratto del giocatore scade nel 2025 e già il prossimo anno potrebbero avere offerte che la Juve sarebbe costretta a valutare per non rischiare di perdere l’ex viola a parametro zero.

Negli ultimi giorni la società bianconera sta parlando con l’entourage del giocatore per provare ad allungare l’intesa fino al 2026, proprio per evitare il rischio di un addio a zero. Ma l’interesse per Chiesa da parte di alcuni big club europei è molto forte e non si può escludere nessuno scenario.

Un big club all’assalto di Chiesa: i tifosi juventini tremano

Tra le squadra maggiormente interessate a Chiesa c’è l’Atletico Madrid, che già nell’estate 2022 aveva bussato alla porta della Juventus per chiedere informazioni sull’attaccante azzurro.

La richiesta di 60 milioni di euro da parte della Signora è parsa troppo alta, ma nel 2024 l’Atletico Madrid potrebbe tornare all’assalto. L’idea dei Colchoneros è quella di sfruttare il fatto che a Chiesa rimarrà un solo anno di contratto, così da convincere la Juve a cederlo a un prezzo inferiore. Ma non basta, perché l’Atletico Madrid dovrà necessariamente rinunciare a un giocatore dall’ingaggio elevato per fare posto a Chiesa.

L’indiziato a lasciare il Wanda Metropolitano, in caso di arrivo di Chiesa, è Antoine Griezmann: il francese è uno dei giocatori che guadagna di più in rosa, dato che il suo attuale stipendio è di circa 7,2 milioni di euro a stagione (fino al 2024). In più, nel prossimo futuro potrebbero lasciare i Colchoneros anche Alvaro Morata (cercato proprio dalla Juve) e Memphis Depay.

Chiaramente non si tratta di una scelta facile per Diego Simeone. Lasciar andare Griezmann significa fare a meno di un giocatore che ha vinto 3 titoli con il club ed è nella storia dell’Atletico con i 158 gol messi a segno in 344 gare disputate con questa maglia. Tuttavia, pare che lo stesso Antoine Griezmann abbia fatto capire di voler lasciare la Liga una volta terminata la stagione in corso: il bomber francese è infatti tentato dalle ricchissime offerte arabe.

