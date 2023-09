80 milioni bonus esclusi: Barella, l’Inter apre

Nicolò Barella è uno dei leader dell’Inter che ha più mercato, c’è un top club pronto a fare follie per il centrocampista italiano

Leader anche della nuova Nazionale di Spalletti, il mediano sa di avere gli occhi addosso dei top club. I nerazzurri invece valutano con attenzione la vicenda, è un elemento che potrebbe portare a una grande plusvalenza per il futuro.

Da anni è il punto di forza del centrocampo, l’Inter ha un suo combattente in mezzo e i top club sono pronti anche a fare follie per strapparlo ai nerazzurri. Nicolò Barella è un elemento spesso seguito dalle squadre più importanti del mondo, che potrebbero tentare un futuro blitz per assicurarselo.

Rimanere al 100% di questi tempi non è garantito, una grande offerta potrebbe fare vacillare il club nerazzurro. Marotta sa bene come sia raro trovare un elemento di quantità come il centrocampista, andrebbe via per una grandissima offerta, non è improbabile come nel 2024 ci sia un’operazione definitiva da chiudere.

Barella, più di 80 milioni dalla Premier

Il club non considera incedibile nessuno, se arriverà l’offerta da far capitolare ben venga. Un discorso che vale nel calcio moderno e ancor più per l’Inter, che in questa stagione ha abbattuto un bel po’ di costi di ingaggio, andando anche a incassare molto bene, come nel caso della cessione di Brozovic. Ma potrebbe essercene un’altra in agguato, Barella al Liverpool per 80 milioni, e forse anche oltre si potrà andare con le cifre.

Il club inglese non ha mollato la presa sul centrocampista, Jurgen Klopp lo segue spesso con grande attenzione ben sapendo come in mezzo il Liverpool abbia bisogno di un ricambio e di gente che prenda maggiori responsabilità. L’Inter parte proprio da 80 milioni netti, senza alcun bonus, per sviluppare la cessione: a meno di queste cifre, Marotta e Ausilio nemmeno si siederanno al tavolo delle trattative.

In particolare, l’Inter punterebbe nettamente sui 100 milioni per cedere il suo mediano, sarebbe la cifra irrinunciabile per i nerazzurri.

Considerando anche la cifra di cessione per Tonali, il mediano nerazzurro potrebbe ben presto arrivare a queste quotazioni, considerando anche l’annata in corso e la prossima partecipazione ad Euro 2024.

Un anno di maturazione definitiva per Barella, che sarebbe poi l’ennesimo calciatore italiano ad andare in un top club estero, quasi ricalcando le orme di Verratti. Anche Spalletti valuta il tutto, sa bene come le certezze siano poche ma Barella resterà, in ogni caso, sempre al centro del progetto azzurro.