Guardiola ha un tallone d’Achille: non crederete mai a questa statistica

Persino i Campioni d’Europa hanno un tallone d’Achille: la statistica condanna incredibilmente il Manchester di Pep Guardiola

Il Manchester City ha incantato tutti nel corso della precedente stagione. Tuttavia, anche il team guidato da Pep Guardiola ha delle carenze: un dato genera infatti clamore. I Citizens dovranno perfezionare anche questo aspetto nel corso dell’anno.

Solamente qualche mese fa il Manchester City ha sollevato l’ex Coppa dei campioni trionfando contro l’Inter nella finale andata in scena a Istanbul. Per la società inglese è stata la prima Champions League vinta dalla sua fondazione. Un traguardo importante arrivato dopo la vittoria della FA Cup e della Premier League. Anche questa stagione sembra, nonostante gli addi importanti, essersi aperta bene per la squadra di Pep Guardiola.

Difatti, i Citizens sono in cima alla classifica della Premier League e hanno già conquistato il primo trofeo dell’anno: la Supercoppa europea, agguantata dopo la vittoria nella sfida contro il Siviglia. Tuttavia, non è tutto rosa e fiori: un dato preoccupa i tifosi del Manchester City.

Manchester City, Pep Guardiola è il peggior allenatore della storia della Premier League: cosa condanna il mister

Il Manchester City non perde dal 6 agosto, giorno in cui ha sfidato l’Arsenal per il Community Shield.

Nel corso del match gli uomini di Pep Guardiola hanno sognato di aggiudicarsi un altro trofeo grazie alla rete di Cole Palmer. Tuttavia, il goal di Leandro Trossard ha riaperto la sfida. A consegnare la coppa nelle mani dei giocatori di Arteta sono stati Kevin De Bruyne e Rodri, che non sono riusciti a segnare i calci di rigore. Nessun errore dal dischetto per rivali che hanno realizzato 4 reti portato a casa il trofeo.

Ciononostante, il Manchester City non si è fatto abbattere e solamente dieci giorni dopo ha conquistato la Supercoppa contro il Siviglia. La partita si è prolungata ancora una volta fino ai calci di rigore ma i Citizens sono stati impeccabili. Sono, infatti, riusciti a segnare tutti e cinque i calci di rigore battuti. Tuttavia, The Sun riporta un dato statico che genera preoccupazione tra i tifosi.

Pep Guardiola è infatti il peggior allenatore della storia della Premier League per penality trasformati in rete. Il Manchester City infatti è riuscito a sfruttare l’occasione ricevuta solamente il 71% delle volte. Meglio di loro anche gli eterni rivali. Difatti, quando alla guida del Manchester United c’era Sir Alex Ferguson la media era del 75%. Ciononostante, anche in caso di rigore sbagliato, delle volte i Citizens sono riusciti a spuntarla contro i rivali; come accaduto con lo Sheffield United: l’errore di Haaland è infatti stato recuperato da Rodri, che ha trascinato i suoi alla vittoria.