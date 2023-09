Nazionale: nuova tegola per Spalletti, si allena a parte

La Nazionale si prepara ad affrontare l’Ucraina, ma Spalletti rischia di dover rinunciare ancora ad un calciatore. Si è allenato a parte.

Se non è una sfida da dentro o fuori ci manca: l’Italia contro l’Ucraina non può permettersi errori se vuole continuare ad inseguire il secondo posto e non rischiare di dover passare dai play-off che, come ben sappiamo, sono partite a forte rischio.

Spalletti, per, per la sfida della sua Italia contro l’Ucraina rischia di dover fare a meno di un calciatore. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, un giocatore si è allenato a parte e rischia di saltare il match. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Italia: giocatore a rischio, si allena a parte

Non è stato sicuramente un esordio facile per Spalletti a causa degli infortuni. Chiesa, Pellegrini, Mancini e Politano hanno dovuto lasciare il ritiro a causa di un infortunio e si tratta di perdite importanti considerando il momento non facile della Nazionale con l’obbligo di vincere per cercare di avvicinare il secondo posto. Non ci resta che capire se nelle prossime ore ci sarà anche una nuova assenza oppure alla fine ci sarà il recupero.

A preoccupare ora è Zaccagni. L’esterno della Lazio si è allenato a parte e a questo punto la sua presenza contro l’Ucraina è in forte dubbio. La speranza da parte di Spalletti è sicuramente quella di averlo a disposizione per cercare di sfruttare le sue caratteristiche, ma non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

In caso di infortunio, in quella posizione ci sarà Raspadori. Ma non possiamo escludere delle sorprese ed un cambio modulo conoscendo le difficoltà dell’Italia a segnare. Ma tutto ancora può succedere e non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

In casa Italia preoccupano le condizioni di Zaccagni. Come detto in precedenza, il calciatore si è allenato a parte in questa vigilia ed ora non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. Stiamo parlando di una vicenda in continua evoluzione e presto Spalletti sarà chiamato a prendere una decisione molto importante.