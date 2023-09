Elisabetta Canalis instancabile: allenamento da capogiro, fan in estasi

Poco riposo e tanto allenamento, questa è la filosofia di Elisebetta Canalis che anche a ridosso del suo compleanno non si è voluta fermare

Momento propizio per Elisabetta Canalis che festeggia gli anni proprio il 12 settembre, 45 anni tondi tondi per la showgirl che nonostante il tempo passi anche per lei non sembra proprio sentire i segni dell’età. Né per quanto riguarda la sua meravigliosa bellezza, ma nemmeno per quella che è la sua voglia di mantenersi sempre in forma.

La Canalis ha sempre dimostrato di aver un debole per lo sport, e in parte anche per gli sportivi viste le sue frequentazioni più importanti, ma solo di recente ha deciso di gettarsi a capofitto in quella che una delle sue passioni più grandi. Oggi, infatti, la modella e influencer non incanta solo sui social ma anche sul ring.

Grandi soddisfazioni per lei che è già riuscita a portare a casa diversi titoli ufficiali. Merito della sua dedizione, non si è fermata nemmeno a ridosso del suo compleanno, e del proprio preparatore Georgian Cimpeanu. Ex campione di kickboxing proprio come lei che sembra aver fatto anche breccia nel cuore dell’ex Velina.

Elisabetta Canalis non si ferma mai: allenamento anche in vista del compleanno

I due stanno insieme da diversi mesi ormai e tutto sarebbe sbocciato grazie proprio al loro rapporto professionale. Quest’estate la coppia più famosa degli sport da combattimento ha deciso di passare le vacanze insieme e per l’occasione di sono diretti a Los Angeles. Città della California che da qualche anno a questa parte è diventata una vera seconda casa per la Canalis.

Lì, la bella influencer, non ha perso tempo ed è tornata ad allenarsi in vista di una nuova entusiasmante stagione sportiva. Elisabetta Canalis ha ancora voglia di fare bene nel proprio campo ed è consapevole, vista l’età, che non se non vuole perdere la propria posizione in questo sport deve faticare il doppio delle sue colleghe. Questo, tuttavia, alla showgirl non spaventa, soprattutto se al suo fianco c’è l’ex campione.

Allenamento intensivo sulla terrazza della sua abitazione californiana per la Canalis che ha dimostrato ancora una volta di essere instancabile e di tenere particolarmente ai suoi impegni e alla propria forma fisica. Fu soprattutto l’amore per il fitness da parte della modella a spingerla a vivere questa sua seconda vita sul ring. Il suo pubblico continua a seguirla e a supportarla con grande ammirazione.