Juve, colpaccio scudetto: arriva una Stella da Madrid

La Juventus potrebbe realizzare un affare importante nel prossimo calciomercato di gennaio. Ecco tutti i dettagli

Il centrocampo è stato uno dei principali temi di discussione per l’estate della Juventus. La società si è guardata approfonditamente intorno alla ricerca dei giocatori giusti per rinforzarlo, salvo poi prendere la decisione di dare ancora un’opportunità a Paul Pogba. Il francese ha rispedito al mittente ogni proposta, poiché intende giocarsi le sue chance a Torino, dopo l’ultima stagione trascorsa per lo più fermo ai box a causa di ripetuti infortuni.

Tuttavia, la società bianconera non si lascerà sfuggire nessuna ghiotta occasione. Starebbe monitorando passo dopo passo la situazione del campione del mondo dell’Atletico Madrid, ovvero Rodrigo De Paul. Quanto dell’argentino si è visto a Qatar 2022 e si apprezza ogni volta che indossa la maglia albiceleste, non si è ribadito del tutto nell’Atleti del Cholo Simeone. Ciò vuol dire che non è di certo considerato un incedibile, sebbene gli iberici puntino ancora molto su di lui.

Alla porta del club di Madrid durante l’estate hanno bussato alcune società, ma nessuna proposta si è rivelata all’altezza oppure conforme ai desiderio del 29enne, che intende mostrare ancora il meglio di sé in Europa. Durante gli scorsi mesi, infatti, anche per lui sono suonate le campane dell’Arabia Saudita. In particolar modo l’Atletico Madrid avrebbe avuto contatti con l’Al-Ahli. L’Atletico Madrid non era soddisfatto dell’offerta né il giocatore della destinazione, per cui non se n’è fatto nulla.

La Juventus ripensa al giocatore dell’Atletico Madrid: la situazione

Secondo le informazioni che giungono dalla Spagna, anche la Juventus – sebbene senza successo – aveva contattato la dirigenza dell’Atleti durante l’estate. La prima risposta era stata un rifiuto, ma l’idea di fare cassa nei prossimi mesi potrebbe effettivamente studiare gli spagnoli, che non vivono come club a livello finanziario un’eccellente situazione. Rodrigo De Paul potrebbe essere invogliato al ritorno in Serie A, avendovi già trascorso una parentesi di successo con l’Udinese dal 2016 al 2021.

L’idea della Juventus sarebbe quella di proporre agli iberici un prestito con diritto di riscatto. Questo scatterebbe al raggiungimento di determinati obiettivi da stabilire in maniera vantaggiosa e concorde per tutte e due le società coinvolte. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli riflette bene sull’offerta e pianifica come presentarla all’Atletico Madrid a ridosso dell’inizio della finestra invernale di trasferimenti.