Il sostituto di Vlahovic è già pronto: servono 40 milioni

La Juventus sta già valutando gli eventuali successori di Dusan Vlahovic dopo la mancata cessione nell’ultima sessione di calciomercato

Dusan Vlahovic è sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in casa Juventus. La Vecchia Signora ha investito una cifra molto importante per prelevarlo dalla Fiorentina. Inevitabile quindi che, dopo ogni partita, le prestazioni dell’attaccante serbo siano oggetto di dibattito. Con Allegri non è scoccata la scintilla e in un anno e mezzo i numeri sono tutt’altro che esaltanti.

Sono 25 i gol (e 7 assist) in 66 partite. Numeri anche buoni, ma che non giustificano ancora l’esborso fatto nel gennaio 2021. Visto anche l’elevato ingaggio percepito da Vlahovic, questa estate l’ex viola è finito sul mercato. Con un’offerta concreta e consona il centravanti sarebbe potuto partire, ma la proposta giusta non è mai arrivata. Lo scambio con il Chelsea, che metteva sul piatto Lukaku, non è mai decollato.

Vlahovic è così rimasto alla corte di Allegri, che lo sta utilizzando nel suo 3-5-2 in coppia con Chiesa. La sensazione però è che la compagine bianconera stia comunque continuando a guardarsi intorno. Se l’attaccante dovesse continuare a non fare un salto di qualità tale da giustificare il pesante ingaggio percepito potrebbe comunque salutare.

La Juventus riflette sul sostituto, c’è un nome dalla Germania

Se anche in questa stagione i numeri non dovessero essere soddisfacenti Vlahovic potrebbe quindi essere sacrificato, per risparmiare sull’ingaggio e portare un incasso rilevante a bilancio. Tra i nomi che potrebbero piacere a Giuntoli per l’eventuale sostituzione c’è lo sloveno Benjamin Sesko. Si tratta di un nome molto chiacchierato. Questa estate il Red Bull Lipsia lo ha prelevato dal Salisburgo, squadra della stessa società.

Classe 2003, sarebbe un ulteriore ringiovanimento rispetto a Vlahovic, senza contare che, vista anche l’età, a ogni gol la valutazione del suo cartellino aumenta. Il Lipsia, abilissimo nelle cessioni, quest’anno ha anche messo diversi elementi interessanti in rosa per costruire una squadra ancora più ambiziosa rispetto all’anno scorso.

Con giocatori come Dani Olmo, Xavi Simons (arrivato dal PSG), Openda (prelevato dal Lens) e appunto Sesko, il tecnico Rose vuole puntare ai piani altissimi della Bundesliga.

Già ora la valutazione di Sesko, autore di due gol in due gare in Bundesliga, è alta. Pagato 24 milioni, viene già quotato intorno ai 40. Una cifra importante, pagabile dalla Juventus solo in caso di cessione di Vlahovic. In caso di interesse poi Giuntoli dovrà sbrigarsi, nel giro di poco tempo infatti quella cifra è destinata ad aumentare esponenzialmente.