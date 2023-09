Juve: Pogba perde lo stipendio, svelato quanto pagherà

Il caso di Paul Pogba continua a tenere banco alla Juventus: ecco quanto guadagnerà con il suo nuovo stipendio, la verità

In casa Juventus si accumulano sempre più problemi. Ora Paul Pogba dovrà difendersi nelle sedi opportune in attesa dell’esito delle controanalisi: al momento è arriva la sospensione per conoscere tutta la verità. La positività al testosterone è stata ravvisata al termine della sfida di Serie A contro l’Udinese: ecco la posizione del club bianconero anche per quanto riguarda lo stipendio.

Novità importanti per il futuro del top player della Juventus, che ha vissuto già anni difficili per i tanti problemi fisici e familiari. Dalle varie estorsioni del fratello Mathias e di altri amici alle vicende prettamente calcistiche: Pogba ha cercato di ritrovare la serenità facendo ritorno a Torino, ma i guai non sembrano essere terminati. Ora potrebbe rischiare anche una lunga squalifica, ma tutto dipenderà dall’esito delle controanalisi dopo la positività riscontrata dopo la sfida con l’Udinese.

Juventus, che brutta notizia Pogba: ecco quanto guadagna

Un momento delicato anche dal punto di vista economico: ecco la posizione del club bianconero che è in attesa di conoscere tutta la verità delle controanalisi. In poco tempo tutto è cambiato, ma saranno giorni decisivi per prendere una decisione definitiva.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica la Juventus è in attesa delle controanalisi di Paul Pogba. Al momento il centrocampista francese è stato sospeso in forma cautelare dal Tribunale nazionale antidoping. Il club bianconero potrebbe anche ridurre il suo stipendio, mentre la risoluzione contrattuale avverrebbe soltanto se dovesse essere squalificato per un lungo periodo di tempo. In questo caso Pogba potrebbe anche guadagnare circa 2mila euro al mese, ossia il minimo sindacale di 42477 euro lordi l’anno.

Ora il suo futuro dipenderà proprio dalle controanalisi: ogni scelta sarà ponderata anche in ottica futura per capire come comportarsi al meglio con le vicende del centrocampista francese. Pogba si era messo a disposizione dell’allenatore livornese per tornare a regalare gioie all’ambiente bianconero. Questo nuovo caso potrebbe stroncargli la carriera in maniera definitiva senza più margini di recupero. Saranno giorni ricchi di paure e di ansia per il futuro del top player francese, con il medicinale che sarebbe stato prescritto da un medico di Miami durante le vacanze. La Juventus vuole vederci ovviamente chiaro per poi prendere le dovute decisioni in ottica futura.