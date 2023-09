Calciomercato, il top può andare via: rinnovo in alto mare

Il calciomercato è terminato da pochi giorni, ma la situazione rinnovo resta sempre un argomento centrale per i top player: ecco la verità, può dire subito addio

Nell’ultima sessione di calciomercato le big della Serie A hanno messo a segno diversi colpi importanti. Anche la Lazio è tornata protagonista con nuovi innesti di qualità dopo la cessione eccellente di Milinkovic-Savic: ecco la rottura (quasi) totale per il big.

In questi mesi ha pensato solamente alle dinamiche di campo, ma ora potrebbe subito dire addio al termine della stagione. Il rinnovo è in una fase di stand-by per poi pensare al suo futuro sempre più luccicante. Un motivo in più per seguire da vicino la questione del talentuoso giocatore della Lazio, che è diventato un giocatore totale sotto ogni punto di vista.

Calciomercato, la verità sul rinnovo contrattuale: ecco il retroscena

Un momento decisivo per pensare così al prolungamento contrattuale, ma qualcosa si è rotto in queste settimane. Ecco il racconto dettagliato di questi mesi davvero caotico: la verità per il futuro del top.

Mattia Zaccagni è stato protagonista nelle ultime due sfide della Nazionale italiana targata Luciano Spalletti. Con l’ex Ct Roberto Mancini non c’è stata mai la scintilla, ma ora l’esterno offensivo della Lazio è tornato ad avere un ruolo primario. Come svelato dal suo agente, Mario Giuffredi, il rinnovo è in alto mare dopo aver discusso per otto mesi con Lotito. Ai microfoni di TMW lo stesso procuratore ha rivelato di aver provato a chiudere l’accordo in tempi brevi, ma finora non è arrivato.

Ormai il big della Lazio potrebbe anche dire addio visto che Lotito forse ha altre priorità. Per Giuffredi il rinnovo deve essere un piacere reciproco con lo stesso Zaccagni che cercherà di dare il massimo con la maglia biancoceleste come un vero professionista sa fare. Al termine della stagione potrebbe così riproporsi una situazione simile a quella Milinkovic Savic, come ha rivelato dallo stesso Giuffredi.

Nel corso degli anni Zaccagni è diventato sempre più al centro del progetto biancoceleste sfornando gol e assist da urlo. Sotto la gestione di Maurizio Sarri è cresciuto in maniera esponenziale nelle due fasi di gioco imponendosi su ottimi livelli per conquistare così anche la maglia azzurra della Nazionale italiana. Un retroscena curioso per il futuro del giocatore biancoceleste che non intende fermarsi sul più bello.