Giorgia Palmas da impazzire: scatto bollente in bianco e nero

Giorgia Palmas sempre più bella sui social: l’ultima istantanea ha letteralmente mandato al manicomio i suoi followers

Ne è passata di acqua sotto i ponti dai suoi inizi in televisione, quando ancora ventenne conquistò proprio tutti su Canale 5. Giorgia Palmas continua la sua scalata al successo e lo fa anche sul web, attraverso i social che la vedono ormai quotidianamente grande protagonista.

Nel settembre 2002 fu scelta come velina mora di ‘Striscia la Notizia’, una decisione presa in primis dall’ideatore del tg satirico Antonio Ricci. Ed i risultati riscossi dalla Palmas al fianco della bionda Elena Barolo, poi divenuta sua grande amica, sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti. Ma il talento della splendida cagliaritana è andato ben oltre, visto che ha ottenuto ampio spazio in tv. La Palmas ha infatti recitato in fiction di enorme successo come ‘Cento Vetrine‘ e ‘Carabinieri‘, prima di dedicarsi con altrettanto successo alla conduzione.

Giorgia Palmas nasce a Cagliari il 5 marzo 1982 e giovanissima lavora come modella con un discreto successo. Non è un mistero che la sua bellezza sia stata – e sia tutt’ora – un’arma decisamente vincente per la carriera della 41enne sarda. Ha condotto ‘Music Farm’, ‘Paperissima Sprint‘ e più recentemente ‘Isola Party‘ andato in onda su Mediaset Infinity e nel quale l’ex velina analizzava i retroscena dell’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘. Proprio a questo reality show è molto legata visto che ha preso parte e vinto con merito l’edizione del 2011.

Giorgia Palmas spaziale: lo scatto manda i fan in visibilio

Per quel che riguarda la sua vita privata non vi è molto da dire: ha avuto alcuni amori, a partire dall’ex calciatore Davide Bombardini. In seguito, anche grazie alla partecipazione a ‘Paperissima Sprint’, ha conosciuto il biker Vittorio Brumotti. Nel 2018 è scoccato l’amore con l’ex nuotatore Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica Pellegrini.

La coppia, estremamente unita e felice anche sui social, nel maggio 2021 si è sposata attraverso l’unione civile ed un anno dopo in chiesa, in un matrimonio chiacchieratissimo. Tre anni fa è nata la loro prima ed unica figlia, la piccola Mia.

Non è un mistero che il passare degli anni abbia in parte mutato la bellezza dell’ex velina che, tuttavia, rimane estremamente sexy nonostante le sue 41 primavere alle spalle. E la Palmas, che sui social come detto è parecchio seguita, ha accumulato ben 1,9 milioni di followers su Instagram. Un successo figlio dei post – e delle relative foto – che mandano letteralmente al manicomio i fan.

Come l’ultimo scatto che la ritrae in un elegante bianco e nero, con un costume monopezzo ed una scollatura che ha lasciato proprio tutti a bocca aperta. La Palmas, mai così sensuale, ha mostrato quindi le sue curve esplosive in una foto di rara bellezza che ha quasi subito fatto il pieno di likes e commenti positivi.