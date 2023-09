Conte subito alla Roma: primo colpo dall’Inter

Conte potrebbe subentrare anche a stagione in corso a Mourinho, qualora le cose dovessero precipitare. Ecco tutti i dettagli

L’allenatore leccese sta aspettando di poter rientrare in Italia, con la volontà espressa di tornare a lavorare in Serie A. Al momento una delle piazze che potrebbero offrirgli una chance è quella di Roma, alla prese con le difficoltà della gestione Mourinho.

Le cose in casa Roma non stanno andando nel migliore dei modi e da più parti si inizia a mettere in discussione anche l’operato di Mourinho.

Lo Special One è stato in grado nei suoi primi due anni nella Capitale di ottenere due finali europee, portando a casa la Conference League nel 2022 e arrendendosi solo ai calci di rigore nell’ultimo atto di Europa League contro il Siviglia. Un cammino fantastico a cui non ha fatto da contraltare un buon campionato. Il primo anno è arrivato un sesto posto e la scorsa stagione il piazzamento è stato bissato (anche se considerando i punti sul campo la Roma sarebbe stata settima).

Questa prima parte di stagione è stata da incubo, con due sconfitte e un pareggio ottenuto contro Salernitana, Verona e Milan.

Troppo poco per una società che ha deciso di investire una cifra considerevole per irrobustire la rosa, con l’arrivo di Lukaku ad infiammare la fantasia dei tifosi. I Friedkin hanno espressamente fatto sapere di puntare ad un piazzamento Champions, sia per motivi sportivi che finanziari.

Roma, il possibile arrivo di Conte apre una pista di mercato: occhi su De Vrij

Qualora le cose dovessero precipitare e la stagione proseguire nel peggiore dei modi, c’è già di chi parla di un possibile subentro di Antonio Conte a Trigoria. Il tecnico leccese muore dalla voglia di tornare a lavorare in Serie A e potrebbe anche accettare l’offerta della Roma. Le cose sono cambiate rispetto al 2019, quando rifiutò la proposta di Totti e Massara, preferendo andare all’Inter.

Proprio con i nerazzurri, un eventuale sbarco di Conte potrebbe portare ad una trattativa di mercato per un difensore. Si perché per la retroguardia a 3 piace e non poco Stefan de Vrij, uno dei fedelissimi della sua esperienza a Milano. Strapparlo a Inzaghi a gennaio non sarebbe così semplice (scadenza 20205) ma un tentativo nel caso verrà fatto, considerando anche l’età e le prestazioni attuali di Smalling. Un piccolo sforzo dei Friedkin per mettere subito nelle migliori condizioni l’eventuale nuovo tecnico.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI