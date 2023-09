Infortunio pesantissimo in Serie A: salta l’esordio in campionato

La Serie A continua ad essere un campionato in preda agli infortuni, l’ultimo registrato stronca le ambizioni di una big

Un ko che non ci voleva, uno degli ultimi acquisti sarà costretto a guardare tutti dalla tribuna. Situazione che mette così in crisi la squadra, che soprattutto in un reparto ha gli uomini contati.

Il weekend riporta il campionato di Serie A, che sul fronte degli infortuni ha già dato tante indicazioni. L’infermeria comincia ad essere piena, ci sono già i primi ko che preoccupano decisamente i tifosi. Stanno arrivando indicazioni importanti e preoccupazioni varie per i tifosi, i nuovi acquisti sono partiti col piede sbagliato.

Una big ha un ko, i problemi nascono dagli impegni ravvicinati e dalle nazionali che prendono il meglio in questo momento, restituendo poi calciatori con problemi fisici.

Sembra esserci una sorta di maledizione per una squadra, che ha comprato un papabile big della difesa ma ancora non è riuscito a mandarlo in campo. Probabilmente sarà ai box per un bel po’ di tempo considerando come l’infortunio non sembra essere di lieve entità.

Le gare di qualificazione portano così un bollettino non troppo incoraggiante, il problema muscolare è apparso di un certo peso. La Fiorentina perde Yerry Mina, il suo ko è un colpo duro.

Yerri Mina ko in Nazionale, Fiorentina in ginocchio

Si è fatto male in Cile-Colombia, con i cafeteros la sua gara è durata una ventina di minuti. Si è sentito tirare sul muscolo e ha chiesto il cambio, mettendo ora nei guai anche i viola. Il centrale era impegnato nella gara di qualificazione ma quanto visto non lascia segnali incoraggianti, il colombiano si è toccato la coscia accasciandosi poi dal dolore. Problema di un certo peso, che priverà la Fiorentina del suo centrale e Italiano di una valida opzione, soprattutto in un periodo di incontri ravvicinati.

I tempi di recupero sono stimati in un mese circa, salterà diverse gare con i viola sia in Serie A nonché in Conference League. Cinque gare in campionato (tra cui quella contro il Napoli) e tre in coppa da vedere in tribuna, il ct della Colombia ha già parlato di una difficilissima convocazione per il prossimo futuro, quindi rientrerà dopo l’altra pausa per le nazionali, ovvero dopo il 23 ottobre. Non una buona notizia per la compagine viola, che perde così uno dei suoi ultimi acquisti, preso a costo zero proprio con la speranza di poterlo rilanciare.