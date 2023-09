Sky Sport, Serie A e Champions a un prezzo mai visto: con questa offerta spenderai pochissimo

Il ritorno delle coppe europee è l’occasione giusta anche per risparmiare qualcosa, gli utenti di Sky Sport puntano a un grande slam

Avere tutto il calcio senza spendere una grossa cifra è l’ideale per molti tifosi, che vorranno vivere il grande calcio d’inverno con plaid e divano. La soluzione diventa interessante, grazie a una nuova proposta.

Il calcio si sta scaldando, dopo gli incontri delle nazionali entrerà nel vivo tutto il baillame europeo. La Champions League è la coppa più desiderata ma anche quella dalle forti emozioni, non è un caso come i risultati recenti delle italiane hanno aumentato l’attenzione degli sportivi.

Seguirla potrebbe non essere un salasso, almeno stando alle ultime da parte di Sky. In particolare, c’è un pacchetto proposto che stuzzica molto quanti vorranno stare comodi d’inverno a seguire sia la coppa europea, nonché le vicende dei vari campionati.

Sky Sport, offerta da non perdere

Oltre alle gare, c’è anche un prepartita in Champions League tutto da gustare, grazie alla conduzione di una sempre più lanciata Federica Masolin che, senza impegni nei paddock, sarà infrasettimanalmente occupata nelle conduzioni del pre e post gara per quanto riguarda i match europei. Forse un motivo in più per abbonarsi, c’è l’occasione giusta in ballo che sta facendo discutere i nuovi abbonati. L’opzione Sky Smart entra nel vivo: acquistandola on line, entro il 18 settembre, ci sarà il pacchetto Sky Tv più Sky Sport a 21,90 euro al mese, anziché 45 euro.

Un prezzo bomba che varrà per 18 mesi, consentendo così di risparmiare qualcosa come 139 euro. Non proprio due lire, quindi, avendo la comodità di seguire i grandi eventi del circuito con la massima professionalità e competenza.

Il pacchetto accontenterebbe sia il pubblico maschile ma anche quello femminile, poiché saranno compresi i canali dove verranno trasmesse le edizioni dei game show nonché dei programmi culinari di maggior grido.

L’offerta è a tempo, sta già creando intorno un bell’interesse. Il pacchetto, oltre al calcio europeo, comprende anche altri sport ed eventi, potendo così gustare il finale di Moto Gp (e quello di F1, ma l’esito già è scontato…), ma anche le grandi partite di basket con l’Eurolega nonché quanto accade sul fronte tennistico. Un’offerta a tutto tondo, che riporta Sky in grande attenzione, cercando di strappare pubblico alle dirette concorrenti, armate anch’esse di offerte e di altre esclusive sportive.