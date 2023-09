Juve all’assalto: il ‘nuovo Suarez’ al posto di Vlahovic

Cristiano Giuntoli al lavoro per un grande colpo in attacco: il possibile addio di Vlahovic fa spazio al ‘nuovo Suarez’ per la gioia di Allegri

Anche in casa Juventus è sempre calciomercato. Cristiano Giuntoli e soci sono già al lavoro per le prossime due sessioni.

Un occhio al presente e l’altro al futuro, con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva e che torni a trionfare tanto in ambito nazionale quanto in Champions League.

In tal senso le pessime notizie arrivate da Paul Pogba, risultato positivo ai controlli antidoping dopo Udinese-Juventus, ha senz’altro lasciato l’amaro in bocca al ‘Conte Max’. In attesa di capire cosa ne sarà del francese ed eventualmente pensare alla sostituzione già a gennaio, per la Juventus rimane da sciogliere un nodo assolutamente in primo piano per il 2024.

Una delle situazioni più spinose nella rosa bianconera, in ottica futura, riguarda sicuramente Dusan Vlahovic. Perchè il feeling tra il serbo e Massimiliano Allegri rimane ai minimi storici, nonostante il calciatore stia tornando a segnare con continuità.

Si è parlato a lungo di addio nell’estate che sta ormai per chiudersi anche se, alla fine, non sono arrivate proposte congrue per la partenza dell’ex centravanti della Fiorentina.

Bye bye Vlahovic: sorpresa in attacco

Ma il neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha bene in mente i piani per il futuro del reparto avanzato della ‘Vecchia Signora’ nei quali, molto probabilmente anche per rimpolpare le casse bianconere, non rientrerà più Vlahovic. Ed è da qui che l’ex ds del Napoli si sta già muovendo, in previsione di una partenza della punta di Belgrado accostata a Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea su tutte negli ultimissimi mesi.

I radar della dirigenza torinese sono fissi sul gioiello del Red Bull Bragantino Thiago Borbas. Uruguagio, ancora molto giovane (è un classe 2002) il bomber uruguagio in Brasile viene definito come il ‘nuovo Suarez’. Un profilo che quindi piace tantissimo, a maggior ragione che il ‘Pistolero’ solo qualche anno fa è stato davvero ad un passo dal vestire la casacca bianconera. Adesso c’è quello che potrebbe, calcisticamente parlando, essere definito l’erede dell’ex gioiello di Barcellona e Atletico Madrid.

Borbas a 21 anni ha segnato ben 10 reti nell’ultima stagione ed è considerato tra i prospetti più interessanti del calcio sudamericano. La Juve, però, dovrà stare molto attenta. Perchè al gioiello del Bragantino potrebbe pensare anche l’Inter, particolarmente ispirata negli ultimi anni nella ricerca di un attaccante da affiancare a Lautaro Martinez. Staremo a vedere.