Rosso, bianco e nero: sorpasso Juve

Rosso, bianco, nero e verde: cambia la strategia della ‘Vecchia Signora’. Sorpasso della Juventus, ecco tutti i dettagli

Secondo quanto emerso dalla relazione semestrale di Exor, la holding delle famiglie Agnelli-Elkann che controlla il 68,3% del pacchetto azionario della Juventus, la ‘Vecchia Signora’ ha chiuso al 30 giugno scorso il bilancio annuale con una perdita netta di 110,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, le perdite accumulate nel primo semestre 2023 ammontano a 81 milioni di euro che, uniti ai 29,5 milioni del semestre luglio-dicembre 2022, aggiornano il passivo, appunto, a 110,5 milioni di euro. In pratica, la metà rispetto al rosso da 238 milioni di euro registrato nel bilancio chiuso il 30 giugno 2022.

Come si legge su ‘Il Sole 24 Ore’, se il trend economico continuerà a essere negativo anche in questa stagione, per la Juventus si potrebbe prospettare a breve la necessità di un nuovo aumento di capitale dopo i due da 700 milioni complessivi completati tra la fine del 2019 e quella del 2021.

Un quadro economico-finanziario che non può non avere ripercussioni sulla gestione sportiva, con i dirigenti del club bianconero chiamati a un cambio di strategia.

Anche la Juve sulle tracce di Oscar Zambrano

Non basta, quindi, aver piazzato gli esuberi della rosa (anche se non tutti) durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. La Juventus per far quadrare i conti riorienta le proprie strategie di mercato varando la linea verde.

E così dopo l’interesse per Valentin Barco, talentuoso e versatile centrocampista del Boca Juniors, inseguito anche da top club quali Manchester City e Borussia Dortmund, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe mettere gli occhi anche su Oscar Zambrano, 19enne centrocampista della LDU Quito, club della capitale dell’Ecuador.

Valutato intorno ai 5 milioni di euro, sulle tracce del promettente ecuadoregno ci sono il Manchester United e il Barcellona, con sullo sfondo il Milan per il quale il 19enne centrocampista della LDU Quito potrebbe rappresentare un investimento non solo per il futuro.

Una suggestione, l’interesse per Zambrano, coerente con quella che è la nuova mission del club bianconero: la valorizzazione dei giovani in vista di una loro eventuale cessione per fare cassa.

Comunque, in casa bianconera a tenere banco è anche il caso Paul Pogba, risultato positivo al testosterone a un test antidoping e perciò sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Secondo quanto trapela, essendo quasi impossibile contestare eventuali irregolarità formali del test antidoping visto che vengono eseguiti in condizioni ideali, il centrocampista francese sarebbe orientato a patteggiare per evitare una squalifica di quattro anni. Sicuramente ne sapremo di più dopo l’esame del campione B, le cosiddette contro-analisi, che, inizialmente in calendario il 20 settembre, è slittato al 5 ottobre.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI