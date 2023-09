Juve, caso Pogba: annuncio ufficiale dall’Antidoping

In casa Juventus il caso Pogba è stato un autentico fulmine a ciel sereno. Il giocatore era in procinto di tornare a disposizione ma la positività al testosterone ha cambiato tutti gli scenari. Adesso arriva l’annuncio ufficiale da parte dell’Antidoping che cambia tutto, anche in termini di scenari.

Non sembra mai passare la tempesta in casa Juventus. Mentre tiene ancora banco il caso Bonucci che ha dei contorni ancora a dir poco imprecisati, è arrivata la grana Paul Pogba, per il quale il ritorno in bianconero è stato ai limiti del disastroso. Nella passata stagione, infatti, l’ex stella del Manchester United è stata praticamente mai protagonista dal momento che ha trascorso quasi l’intera annata in infermeria. Quest’anno doveva essere il punto di svolta e, dopo una estate tra alti e bassi, con tante voci anche su un ipotetico addio, ma è arrivata la batosta della positività al test antidoping. In tal senso arriva un annuncio ufficiale su questa spinosa vicenda.

Caso Pogba, annuncio da parte dell’Antidoping

Non è certamente un momento facile per Paul Pogba. Anzi, verosimilmente questa positività al testosterone nel test antidoping rappresenta il punto più basso della sua carriera. Sono state chieste le controanalisi e si attendono i risultati prima di decidere, eventualmente, la squalifica che dovrà scontare nei prossimi mesi. O anni.

Su questa vicenda Walter Della Frera, membro della Commissione Antidoping della FIGC, intervistato da TVPlay, ha espresso quella che sarù verosimilmente la strategia difensiva da parte del centrocampista francese. Ha spiegato che il test viene sempre fatto in condizioni ideali e dimostrare che ci sono delle irregolarità da questo punto di vista può essere la strategia per annullare i risultati dei test. Detto ciò, però, ci ha tenuto a specificare che tutto è avvenuto, a meno di clamorose novità, regolarmente.

Juventus, svolta per il francese

Insomma, anche per questo motivo si tratta di una situazione da tenere attentamente sotto osservazione. Allo stato attuale delle cose, c’è il concreto rischio, come confermato dallo stesso Della Frera, che si vada verso una squalifica di due anni che potrebbe rappresentare un duro colpo per la sua carriera. Insomma, a pochi giorni dal big match contro la Lazio in casa Juventus sono tante, troppe le nuvole nel cielo di Torino.