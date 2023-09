Pagano la clausola, scelta la nuova squadra di Dybala

Terremoto nell’ambiente Roma, una squadra è pronta a pagare la clausola per Dybala: ecco tutti i dettagli

Il calciomercato può infrangere i sogni dei tifosi della Roma. Sul finire dell’estate l’entusiasmo nell’ambiente giallorosso è divampato grazie all’arrivo di un super bomber in attacco, Romelu Lukaku, in grado di garantire il definitivo salto di qualità alla squadra insieme a Paulo Dybala. Ma a breve proprio la Joya potrebbe venire meno.

Non è un segreto che il contratto dell’argentino non sia certo di quelli in grado di blindare per tanti anni un calciatore di tale livello. La clausola rescissoria pende come una spada di Damocle sul suo futuro, e le ultime notizie sarebbero in tal senso molto negative per i tifosi giallorossi.

Se in estate nessuno si è seriamente fatto avanti per portar via dalla Capitale l’ex numero 10 della Juventus, le cose starebbero cambiando in questi giorni. In vista di gennaio ci sarebbe infatti almeno una big pronta a fare carte false per portare l’argentino a casa. E considerando il valore relativamente basso della clausola, non si tratterebbe nemmeno di una grande impresa.

Per riuscire a strappare Dybala alla Roma, ovviamente con il suo consenso, basterebbero solo 12 milioni. Briciole, se si considera il valore del calciatore. Una somma che il club difficilmente potrebbe reinvestire per un giocatore in grado davvero di fare la differenza. E questo non può far certo dormire sonni tranquilli a Mourinho e ai tifosi.

Dybala va via dalla Roma: una big può pagare la clausola già a gennaio

Si era parlato nelle scorse settimane soprattutto di un interessamento del Barcellona campione di Spagna per l’argentino. Un giocatore del genere rientrerebbe in effetti appieno nella filosofia giochista del club catalano. Ma anche quei 12 milioni della clausola sono attualmente un freno per il Barça in crisi finanziaria, ed è per questo che ogni discorso è naufragato ancor prima di cominciare.

Rimanendo sempre in Spagna, ci sarebbe però un’altra grande squadra che avrebbe messo gli occhi su Dybala e sarebbe pronta a fare un piccolo sacrificio per regalarlo al proprio tecnico a gennaio: il Real Madrid di mister Ancelotti.

Stando a quanto riferito dal portale Defensa Central, proprio l’ex allenatore del Milan avrebbe chiesto alla società Dybala come regalo per l’inverno, considerando le poche alternative in attacco in questo momento a disposizione. Giocare un anno intero con il solo Joselu e con Bellingham come falso nueve potrebbe infatti rivelarsi un azzardo eccessivo per i blancos.

Ma il club da questo punto di vista non sembrerebbe sulla stessa lunghezza d’onda del tecnico. Proprio per la mancanza di una prima punta di peso lì davanti, preferirebbe investire su un giocatore di altro tipo, non un calciatore come Dybala, che forse dà il meglio di sé come seconda punta, e non certo al centro dell’attacco in un 4-3-3. Una divergenza di opinioni che alla fine potrebbe frenare l’operazione. Per la gioia, quella sì reale e concreta, di Mourinho e di tutti i tifosi giallorossi.