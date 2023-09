Dalla Roma alla Juve: ritorno a sorpresa a parametro zero

Un calciatore di proprietà della Roma targata mister José Mourinho potrebbe abbandonare la nave a parametro per poi tornare alla Juventus

Quella che ha affrontato l’Empoli allo Stadio Olimpico è stata una Roma a dir poco travolgente. I giallorossi guidati da mister José Mourinho hanno dominato la contesa in lungo e in largo, mettendo a referto un risultato che contribuisce ad alzare l’asticella della fiducia. Ci voleva un risultato del genere, dopo l’inizio di stagione a dir poco da dimenticare.

Per la prima volta il tecnico portoghese ha schierato in attacco la coppia che vede protagonisti Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Entrambi sono andati a segno, anche se la prestazione del centravanti belga non è stata poi così esaltante nel complesso. Appare evidente come Big Rom abbia bisogno di un po’ di tempo al fine di potersi integrare nel migliore dei modi nell’ambiente capitolino.

Ad ogni modo, la sensazione è che ciò avverrà ben presto. D’altronde, sulla carta la ‘Magica’ presenta una squadra forte, che deve lottare per piazzarsi almeno quarta in classifica e centrare l’obiettivo Champions League. Un traguardo che sembra alla portata della Roma guardando soprattutto determinati interpreti, però rimane il grande dubbio legato alla questione infortuni.

Contro l’Empoli, ad esempio, si è rivisto titolare Renato Sanches, il quale ha smaltito il problema fisico rimediato in allenamento nelle scorse settimane. Ma il portoghese va spesso soggetto a ricadute che gli impediscono di trovare continuità all’interno del rettangolo verde di gioco. Di conseguenza andrà gestito con estrema attenzione, dato che si tratta di una pedina in grado di fare la differenza in mezzo al campo.

Probabilmente manca qualcosa sulle fasce: i vari Kristensen, Karsdorp, Zalewski e Celik non convincono. E pure l’opzione Leonardo Spinazzola lascia un po’ a desiderare. Il classe ’93 dà la netta impressione di essere decisamente distante dai tempi in cui trascinava l’Italia ad Euro 2021 a suon di cavalcate inarrestabili.

Roma, Spinazzola via a zero: il ritorno alla Juventus è possibile

La lezione del tendine d’Achille ha condizionato parecchio il percorso di Spinazzola, il quale lo scorso 25 marzo ha raggiunto la soglia dei 30 anni di età. Il contratto del laterale di Foligno è in scadenza il prossimo 30 giugno e difficilmente la società romanista si convincerà ad avviare una trattativa per il prolungamento dell’accordo scritto.

A meno di sorprese, dunque, Spinazzola abbandonerà la nave giallorossa durante la prossima estate e si trasferirà altrove a parametro zero. Di recente, l’esterno ha rifiutato un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita (Al-Shabab), segno chiaro della sua voglia di non lasciare ancora il calcio europeo.

Sarebbe possibile, invece, un clamoroso ritorno alla Juventus? Pista assai complicata per ovvi motivi, è bene sottolinearlo. Però non è da escludere totalmente che la ‘Vecchia Signora’ ci faccia un pensierino, considerando le condizioni economiche dell’affare. Spinazzola conosce già il mondo torinese e in bianconero potrebbe rigenerarsi. Ma l’operazione è collegata ad un’eventuale partenza di Filip Kostic, come riferisce ‘Calciomercato.it’. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI