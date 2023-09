Serie A, doppio infortunio: fuori per tanto tempo

Dopo soltanto quattro giornate di campionato, ecco che arrivano le prime brutte notizie per la situazione infortunati: si fermano, saranno out per diverso tempo

Serie A, le condizioni dei due giocatori

Da una parte c’è il giocatore del Frosinone Harroui che potrebbe stare fuori per diverso tempo come svelato dallo stesso Eusebio Di Francesco ai microfoni di Dazn. Ha una microfrattura e dovrà capire se operarsi o meno. Un rigorista importante mettendo a segno già diversi gol decisivi per la compagine laziale. Anche Josh Doig dell’Hellas Verona si è dovuto fermare nell’ultima sfida di campionato: pericolo scampato visto l’interessamento soltanto di qualche legamento.

Nel post-partita l’allenatore degli scaligeri, Marco Baroni, ha parlato delle sue condizioni fisiche: inizialmente tutti erano così preoccupati, ma alla fine si tratterebbe soltanto di una brutta distorsione. Sono interessati diversi legamenti, ma non è così grave: non dovrebbe essere una lesione importante, ma soltanto l’esito della risonanza potrà tranquilizzare tutti.

Tegole importanti per i due allenatori, che dovranno perdere i loro giocatori più rappresentativi solamente per un lasso di tempo limitato. Scongiurati infortuni più gravi per Verona e Frosinone, che hanno iniziato alla grande la nuova stagione con risultati convincenti. Doig e Harroui sono due calciatori fondamentali per loro rispettive squadre: gli esami strumentali faranno così capire meglio i tempi di recupero dei due.